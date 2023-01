Ana Hernández: "Hace 35 años las adopciones eran un tabú y no se hablaba de ellas"

Déjame que te cuente que todavía en estos tiempos hay personas que buscan a sus madres. Pero no porque las hayan perdido sino porque nunca las conocieron. Porque fueron adoptadas al nacer o años más tarde y no han tenido la oportunidad de saber nada de su madre o su familia biológica. A algunos no les importa y no tienen interés en remover el pasado. Pero para otros es una pieza esencial en el puzle de su vida, sin cuya presencia la imagen final resulta incompleta. Es el caso de Ana Hernández Zozaya. Nacida en Legasa Bertizarana hace 35 años, sus padres le contaron a los 4 que la habían adoptado nada más llegar al mundo. Profundamente agradecida a este hombre y esta mujer que la han criado y amado profundamente, siente, no obstante, la necesidad de saber quién fue la mujer que la llevó en las entrañas y la dio a luz en Pamplona el 2 de agosto de 1987. Ana es madre de dos hijos biológicos: Aimar, a punto de cumplir 15 años; y Eloy, de 2, que nació con una grave cardiopatía y que tuvo que ser trasplantado del corazón en el hospital Gregorio Marañón de Madrid nada más nacer. Ana preside desde el pasado verano la asociación 'Pequeña guerrera' de familias con algún miembro con cardiopatías.

