Estefanía Jurado, matrona: "Los embarazos múltiples son extenuantes para las madres"

Déjame que te cuente que cada vez son más las madres que tienes mellizos. Las mujeres que retrasan su maternidad, por motivos laborales o personales y que, cuando quieren quedarse embarazadas, no pueden hacerlo de manera natural. Y tienen que recurrir a técnicas de reproducción asistida, sobre todo a la fecundación in vitro. Un método que, en muchos casos, trae consigo embarazos doble, triples... Gestaciones mucho más peligrosas para las mujeres. Desde un punto de vista físico (más diabetes gestacional, hípertensión, placenta previa, riesgo de bebés prematuros...) y también, psicológico. Porque conocer que en vez de uno vienen dos o tres niños supone un impacto psíquico importantísimo, no solo en la madre, sino también en la pareja. Seguro que ya estás poniendo nombre y apellidos a una realidad como esta. A la tuya propia, la de tu hermana, cuñada, amiga o compañera de trabajo. Porque, por este efecto dominó del que hablábamos al principio, los embarazos múltiples siguen aumentando y ya son el 30% de todas las fecundaciones in vitro. Quien conoce bien este tema, porque lleva años estudiando sobre él, es la matrona sevillana Estefanía Jurado, profesional en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, profesora del grado de Enfermería en la Escuela Universitaria de Osuna y ahora también doctora en Ciencias de la Salud.

Sonsoles Echavarren , responsable del área de familia, invita los viernes a la tertulia y la confidencia. Un espacio virtual pero muy real. Como si tomáramos un café o un vino con un amigo íntimo, con el que charlamos sobre la pareja, ese hijo adolescente que nos trae locos o ese bebé que no para de llorar.