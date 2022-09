Cristina Saraldi y Adriana Olmedo: "Hay que recuperar la narración oral a pesar de las pantallas"

Déjame que te cuente... que te cuente un cuento. Una historia de esas que empiezan con 'érase una vez' y terminan con 'y vivieron felices y comieron felices'. ¿O no? Porque, en la vida, no todo el mundo come perdices ni es feliz, al comienzo, en el medio o al final. Pero bueno, que me desvío. Déjame que te cuente, eso sí, que todos hemos escuchado historias de la boca de nuestros padres, de nuestros abuelos... que nos tuvieron obnubilados y que aún recordarmos. Como si fuera ayer. Sí, como si no hubiera transcurrido el tiempo. Y déjame también que te diga que los cuentos no son solo un entretenimiento para niños y que si eres un hombre o una mujer que se apasiona con las buenas historias estás de suerte. Porque este viernes comienza el 'I Festival de narración oral de Navarra', con el nombre de 'Behin Batean', 'Cuentos a la sombra de un árbol'. ¿Te gusta el título? A mí me encanta porque me imagino a Alicia, la del país del país de las maravillas, durmiendo la siesta junto a su hermana bajo un gran árbol y con el libro que estaba leyendo reposando en su regazo. ¿Y quiénes son las artífices de iniciativa? Pues la periodista y experta en juego consciente Critina Saraldi y la actriz, cantante y productora de teatro Adriana Omedo. Ellas han organizado 24 espectáculos de narración en el parque de la Taconera de Pamplona y contarán con la presencia de los mayores narradores o 'cuenteros', como a ellas les gusta denominarlos, de toda España, como Victoria Siedlecki o Alicia Bululú. El fesival se celebrará también en las próximas semanas en Artajona, Erro, Tafalla, Estella, Valtierra y Lesaka.

