Koro Cantabrana: "Sin estrés se gana tiempo y se recupera energía'

Déjame que te cuente que cada vez son más las personas que viven con estrés. Motivado por su trabajo, su familia, su pareja o problemas con su jefe y compañeros. Déjame que te cuente, también, que no es ninguna broma y que el nivel de cortisol, la hormona que se libera a consecuencia de ese estrés, puede hacernos enfermar no solo psíquica sino también físicamente. Y puede provocarnos ataques de ansiedad, dolores de estómago, de cabeza, temblores, problemas en la piel y hasta una tensión arterial más alta e incluso, problemas cardiacos. El estrés no es algo propio de los adultos sino que también lo sufren los escolares, por miedo o ansiedad a ir al colegio o instituto; y los jubilados porque, tras una vida muy activa, disponen de mucho tiempo libre y no saben qué hacer. Un estrés que se experimenta siempre pero más ahora que terminan las vacaciones de verano y se tiene el llamado 'estrés postvacacional', que sufren 7 de cada 10 personas. Quien conoce bien esta realidad es la periodista y coach Koro Cantabrana, que lleva veinte años abordando esta situación y acaba de fundar el Instituto del Estrés.

QUÉ ES Y CÓMO ESCUCHARLO

