Amaya Ascunce: "Los tratamientos de fertilidad son muy duros, pero también se puede ser feliz en el proceso"

Déjame que te cuente que muchas mujeres, muchas, más de las que te imaginas, viven con miedo, o incluso terror, a quedarse embarazadas. En cualquier momento de sus vidas: cuando son adolescentes, jóvenes, cuando no desean tener más hijos o, incluso les ronda la menopausia. Son féminas que han recibido una educación sexual, por definirla de algún modo, "insuficiente", y que sufren lo indecible porque no razonan y acarician pensamientos mágicos entorno a la fecundación. Pero déjame también que te cuente que algunas de esas mismas mujeres siguen sufriendo, años después, porque no logran quedarse embarazadas. Porque en el momento en que dicen: 'Ahora, sí', su cuerpo se niega. Por su edad o porque sus óvulos, sin motivo aparente, no reciben a los espermatozoides que les rondan. Y mes tras mes, ven cómo su mundo se derrumba cuando les llega la regla. Muchas se adentran entonces un camino empinado, tortuoso, un labertinto de espinas. El de las pruebas, los análisis, los pinchazos, la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Un camino largo que, en ocasiones, llega a su meta. Pero en otras, no, y sigue acumulando dolor y llanto. Quien conoce perfectamente esta realidad es perfectames la periodista pamplonesa Amaya Ascunce, que acaba de publicar su último libro 'La idea de ti. La vida tiene un plan y nunca es el que piensas', un relato biográfico en el que se desnuda emocionalmente y cuenta, no solo su odisea por la tempestada de la fecundida, sino que también compartes sus miedos irraccionales. Directora digital de la revista femenina Elle, colaboradora en la newsletter 'Leer por leer', autora del podcast 'Generación R', ya se estrenó en universo editorial hace unos años con su primer título 'Cómo no ser una dramamma', que escribió cuando ella aún no lo era. Confieso que he devorado el libro de Amaya en pocos días. Y que además, de en lo profesional, comparto muchas 'de sus taras'. Yo también vivo con miedo, Amaya. Con mucho miedo. Así que, desde aquí te doy las gracias, por hacerlo visible. Me has hecho sentir mejor.

