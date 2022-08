Victoria Gabaldón (Mamagazine): "No hablamos de la crianza sino de otras vivencias de las mujeres, como el arte o la literatura"

Déjame que te cuente que hay madres que no desea hablar constantemente sobre cada cuántas horas mama su bebé, si prefiere el puré o las frutas en trozos, si su niña de 5 años aún lleva pañal por la noche porque se hace pis o si su hijo adolescente está insoportable y no hay manera de razonar con él. Obviamente, son asuntos que preocupan y mucho a las madres (y padres). Pero no solo. Porque la vida va más allá. Y aunque diéramos, sin duda, la nuestra por nuestros retoños, a veces, nos la quitan y deseamos huir y refugiarnos en otras realidades más amables: como la del arte, la literatura, el cine, la filosofía o, simplemente, una buena conversación con amigos alrededor de una copa de vino blanco. Esta es la realidad que pretende impulsar la periodista zaragoza Victoria Gabaldón, madre de dos niños pequeños, en su revista Mamagazine. Una iniciativa que vio la luz en 2029 en formato digital y que desde febrero de este año ha dado el salto al papel, en una versión trimestral. Según cuenta Victoria, se trata de una revista para madres que no son de revista y desmonta todas las mentiras que, en su opinión, rodean a la maternidad. "No hablamos de las criaturas, de cómo cuidarlas. Sino que damos visibilidad a otras vivencias (como el sexo, el estilo de vida, la cultura...) llenas de matices que atravesamos como mujeres y como madres".

