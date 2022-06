Carmen Moreno, educadora perinatal: "Las mujeres en el postparto deben permitirse todas las emociones"

Déjame que te cuente que, aunque durante el embarazo lo parezca, el parto no es el final sino el principio de todo. Y déjame que te diga, también, que cuando nace un bebé lo hace también una madre. En muchos casos, primeriza, y a la que la vida se le pone del revés y le descubre una nueva versión de sí misma. Un cambio brutal, total, que deja una huella indeleble. Sin embargo, en la cultura occidental no se permite este proceso en su plenitud. Y se insta a las madres a volver a su vida anterior, a la del trabajo, las prisas y los cuerpos delgados, como si no hubiera pasado nada. O, bueno, como si solo hubieran transcurrido 16 semanas. Pero el postparto, el puerperio, ese periodo que transita desde que nace el bebé hasta que pasan unos meses (el número varía según los casos) desde su llegada al mundo es un tiempo de sangre, leche y lágrimas. De caos, locura y cordura. De todas estas realidades que están ahí, aunque no se hable apenas de ellas, trata la educadora perinatal Carmen Moreno en su último libro 'Postparto en positivo. Vive el cuarto trimestre con calma y conexión', que ha nacido casi al mismo tiempo que su tercera hija. Autora del bestseller 'Hipnoparto, preparación para un parto positivo', que introdujo en España la téncica 'hypnobirthing' (la hipnosis en el nacimiento), lleva años acompañando a familias durante el embarazo y el parto.

