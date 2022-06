Diana Oliver: "La conciliación es una gran mentira; es imposible desarrollar dos trabajos tan enormes al mismo tiempo"

Déjame que te cuente que Diana Oliver tiene 40 años, dos niños pequeños y el bolsillo lleno de incertidumbres. Que, aunque deseó ser madre y sintió avanzar su instinto reproductor, transita ahora por la maternidad como los funambulistas sobre un alambre fino. Y, a menudo, sin red. Diana es periodista 'free lance' especializada en maternidad, infancia y salud y se siente una "privilegiada precaria". Porque trabaja "de lo suyo" y forma parte de una clase media "venida a menos" en la que, como ella misma confiesa, "nos roban sin escrúpulos la mayor parte del día a cambio de sueldos insuficientes". Sobre la conciliación que no existe (porque no hay horas suficientes que abarquen tareas tan demandantes como los cuidados y el trabajo remunerado), la hiperxigencia con las madres actuales que a veces genera problemas de salud mental y sobre los diferentes tipos de culpa que acumulamos las madres y que nunca cacuda reflexiona hasta la saciedad en el último ensayo que acaba de publicar: 'Maternidades precarias', un texto "brillante, lúcido y explosivo", según la crítica, que no deja a nadie indiferente. Por lo menos, a mí, no. Claro que yo también soy periodista y madre, en mi caso, de tres hijos, pero siento, como Diana, que avanzo a diario por ese alambre con los ojos cerrados. Este martes 14 de junio, Diana presentará conmigo este título en Diario de Navarra, en las actividades que organizamos mensualmente y que tienen interés para las familias.

