Cristina López del Burgo: "Hay que escuchar y acompañar a las parejas que no pueden tener hijos"

Déjame que te cuente que la vida por la que transita ahora Cristina López del Burgo no es con la que soñaba hace unos años. Cuando se casó y esperaba formar una familia numerosa. Pero tras la espera, la incertidumbre y la desilusión, ha formado junto a su marido una familia sin retoños. Una familia de dos. Y es más: se ha convertido en una activista en hablar sin tapujos y en escuchar a otras mujeres y hombres que no han podido tener descendencia. Para que la infertilidad no siga siendo un tabú y generando tanto sufrimiento. A tantas, a demasiadas personas. Médico de familia y profesora de Sexualidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, esta pamplonesa de 47 años cuenta con casi 5.000 seguidores en Instagram y promueve en sus publicaciones reflexiones, comentarios y datos sobre esta realidad de la que apenas se habla. Próximamente, prevé publicar un libro divulgativo con la información que está reuniendo y que tanto interés genera. Los datos hablan por sí solos: una de cada seis parejas en edad fértil no puede tener hijos. Y, como ella explica, hay que saber escuchar y acompañar porque les envuelve una gran soledad.

