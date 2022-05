Teresa Soler y Albert Sanfeliu: "El 70% de las mujeres y solo un 10% de los hombres conocen casos de violencia machista"

Déjame que te cuente, aunque ya lo sabes, que hay mujeres que sufren. Y mucho. Que tienen miedo a sus parejas porque las insultan, humillan, golpean. E incluso, en ocasiones, les arrebatan la vida. Déjame que te cuente que estas mujeres pueden ser cualquiera: tu hermana, tu hija adolescente, tu suegra, tu vecina de abajo o la profesora de inglés de tu hijo. Porque la violencia machista no entiende de razas, edades ni clases sociales. Porque los malos tratos hasta hace no tanto han estado silenciados y se consideraban como “algo normal” o “doméstico”. Una realidad en la que no había que entrometerse. Pero la situación ha cambiado. Por suerte. Y la violencia es un tema del que se habla pero del que aún hay que hablar más. Del que se educa pero del que todavía hay que enseñar más. Y así lo han hecho los guionistas Teresa Soler Garrido y Albert Sanfeliu Rodríguez, directores del documental 'Patriacrado. El organismo nocivo', una cinta de no ficción que han presentado esta semana en Pamplona invitados por la asociación 'Lunes lilas'. En ella se equilibran los testimonios de cuatro féminas de diferentes edades (Nadia, Silvia, Vicky Montse) y las opiniones de profesionales de médicos forenses, psicólogas clínicas, catedráticas de Sociología, doctoras en Filosofía, profesores de instituto... ¿Para qué? Para acercar esta lacra de los malos tratos a la escuela, los centros de salud o los cuerpos policiales.

