“El seguimiento personalizado de cada alumno es lo que ha convertido a Gainberri en un centro de referencia en formación deportiva”

apellido Aginagalde les transporta de forma directa al mundo del balonmano. En él, triunfaron dos hermanos: Julen como pivote y Gurutz como portero. Tras 24 años como jugador profesional, el mayor de ellos –Gurutz- dejó las canchas, pero ha seguido ligado al universo del deporte. En primer lugar, como presidente del CD Bidasoa de la Liga Asobal. Y, desde el año pasado, encabezando el proyecto educativo de Gainberri, un centro de Formación Profesional para aquellos jóvenes que quieren convertir el deporte en su proyecto laboral de futuro. A los amantes del deporte, elles transporta de forma directa al mundo del. En él, triunfaron dos hermanos: Julen como pivote y Gurutz como portero. Tras 24 años como jugador profesional, el mayor de ellos –- dejó las canchas, pero ha seguido ligado al universo del deporte. En primer lugar, como presidente delde la Liga Asobal. Y, desde el año pasado, encabezando el, un centro de Formación Profesional para aquellos jóvenes que quieren convertir el deporte en su proyecto laboral de futuro.

El próximo 22 de mayo este centro, ubicado en Tolosa, celebrará una jornada de puertas abiertas. Con este motivo, entrevistamos a Gurutz Aginagalde para conocer de cerca cuál es la filosofía del proyecto formativo de Gainberri.

-¿Cómo acaba un jugador de balonmano dentro de un proyecto educativo?

No es un proyecto educativo cualquiera, sino uno vinculado al deporte. Desde el club siempre hemos tenido esa inquietud por toda la parte formativa vinculada al mundo deportivo, nos parece fundamental. Así que cuando me llamaron, me pareció una oportunidad maravillosa y no lo dudé.

-¿Qué aporta tu experiencia a Gainberri?

Por un lado, todo el conocimiento de los aspectos deportivos. Y por otro, hay una serie de valores que te trasmite este mundo y que luego puedes aplicar a otras experiencias, como es el caso. El trabajo en equipo, la capacidad de esfuerzo, la competitividad sana, la gestión de grupos, etc. Intento aportar lo mejor de mí a todo este proyecto.

-Gainberri se presenta como un centro de formación para aquellos cuyo sueño es convertirse en profesionales del deporte ¿Qué características específicas presenta?

Nuestro esfuerzo se dirige a formar a nuevas generaciones de personas especialistas en disciplinas deportivas. La nueva ley del Deporte ha cambiado mucho este panorama, y lo ha hecho para mejor. Ya no se permite que cualquier persona pueda ser monitor o profesor de disciplinas deportivas. Se requiere cierta titulación y los grados que ofrecemos van encaminados a cubrir estos puestos. Estamos hablando de temas de salud, de bienestar, y es fundamental que estos futuros profesionales estén bien formados. Esto es lo que ofrece Gainberri.

-Cumplido el primer año de funcionamiento, ¿qué balance hacéis del trabajo realizado?

Estamos muy satisfechos. La respuesta de alumnos y familias está siendo muy positiva. Sentimos que los chicos vienen contentos a las clases y eso es muy motivador para todo el equipo docente. Tanto el balance en cuanto a la formación, como el número de alumnos, como el funcionamiento del día a día está siendo francamente bueno.

-¿Cuáles serían los puntos fuertes de vuestra oferta formativa? ¿Qué diferencia a Gainberri de otros centros?

No cabe duda que la tutoría y el seguimiento personalizado de cada uno de los alumnos. A estos títulos vienen jóvenes con un origen y unos objetivos diferentes, desde aquellos que luego quieren ir a la universidad a los que buscan directamente el mundo laboral. No hay dos casos iguales y nos adaptamos a la realidad de cada uno de ellos. Les acompañamos en este proceso de forma personalizada y sacamos lo máximo de cada uno. Eso nos distingue.

-Uno de los puntos fuertes de Gainberri es el acompañamiento emocional de cada alumno a través de tutorías personalizadas ¿Cuál es la clave para que esta comunicación funcione?

La clave para conectar con los chavales es la confianza. Desde el primer momento hacemos una reunión personalizada con cada una de las familias. Nos interesamos en conocer su realidad. La cercanía con las familias es muy grande y los profesores acompañan todo este proceso. Los jóvenes cogen confianza con los compañeros, con los docentes y con ellos mismos. Todo esto genera una complicidad que nos permite ayudarles lo máximo posible. Lo que se ha generado este curso en Gainberri ha sido algo muy bonito, especial.

-¿Por qué apostar por la formación profesional? ¿Cómo se trabaja la incorporación de los alumnos al mundo laboral?

En primer lugar, porque los jóvenes empiezan a estudiar lo que específicamente les gusta y esto ya les prepara para la vida laboral. Pero incluso aquellos que siguen sus estudios y se dirigen a la universidad, está demostrado que son alumnos mejor valorados, porque la Formación Profesional les permite tener un conocimiento más específico, con prácticas en empresas incluidas. La Formación Profesional se está fortaleciendo, creciendo mucho y adquiriendo un prestigio que, además, es justo.

- El domingo 22 de mayo se podrán conocer las instalaciones de Gainberri a través de una jornada de puertas abiertas ¿Cómo se va a organizar este día?

Enseñamos el día a día en el centro. El profesorado habla sobre las asignaturas, los materiales, se muestran las instalaciones, cómo funcionamos… Es una forma de sentir de forma presencial lo que van a vivir los alumnos. Ello se complementa con las entrevistas personalizadas que hacemos a cada uno. La información que sacan las familias es muy amplia y les da una idea muy real de lo que se van a encontrar.

-¿Qué intentas transmitir en estos encuentros personales a familias y jóvenes?

Me reúno de forma individualizada con todo aquel que lo solicita. El año pasado atendí a cerca de cien futuros alumnos y sus familias. Intento transmitir la metodología, que es lo que ha convertido a Gainberri en un centro de referencia en la formación deportiva. Y hacemos hincapié en el seguimiento individualizado.

-¿Cuáles son los proyectos de futuro de Gainberri?

El curso pasado, nuestro primer año, la dirección del centro decidió que era importante arrancar con un solo curso por cada uno de los ciclos, para ofrecer una enseñanza de calidad. Estos primeros años nuestro objetivo va a ser esta apuesta por la calidad. Pero una vez que cojamos carrerilla, y más viendo cómo hemos funcionado este curso, nuestro proyecto crecerá. Acogeremos más ciclos, siempre relacionadas con el deporte, y ampliaremos la oferta a un mayor número de alumnos.

EL PROYECTO FORMATIVO

Para el curso 2022/23, Gainberri ofrece tres ciclos formativos diferentes: Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (TECO), Técnico superior en Acondicionamiento Físico (TSAF) y Técnico superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS).

gainberri

El Ciclo Formativo de grado medio Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (TECO) forma parte de la familia profesional de las Actividades Físicas y Deportivas.

Los alumnos aprenderán a organizar itinerarios y guiar grupos por entornos naturales de baja y media montaña, terreno nevado tipo nórdico, cavidades de baja dificultad, barrancos de bajo riesgo, medio acuático e instalaciones de ocio y aventura, progresando a pie, con cuerdas, en bicicleta, en embarcaciones y a caballo. Así como dinamizar actividades de tiempo libre, adaptando todo ello a los participantes, respetando el medio ambiente y garantizando la calidad y la seguridad.

gainberri

El Ciclo Formativo de Grado Superior en Acondicionamiento Físico (TSAF) forma parte de la familia profesional de las Actividades Físicas y Deportivas.

Estos estudios capacitan para elaborar, coordinar y desarrollar programas de acondicionamiento físico que contribuyan a mejorar la calidad de vida y salud de las personas. Es decir, actividades de fitness y wellness para centros de deporte y salud mediante clases dirigidas en salas de entrenamiento polivalente y en el medio acuático.

También incluye clases de actividades coreografiadas con soporte musical, así como actividades de bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia.

Por otro lado, los alumnos que realicen estos estudios obtendrán también un certificado de Primeros Auxilios y el título oficial SVB/DEA (soporte vital básico y desfibrilador externo automático).

gainberri

El Ciclo Formativo de Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) forma parte de la familia profesional de las actividades físicas y deportivas.

Estos estudios capacitan para elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación física, deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios, mediante actividades de enseñanza, inclusión sociodeportiva y ocio. Todo ellos, coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, garantizando su seguridad, respetando el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios.

Además, el título de EAS reconoce también a los alumnos como profesionales del tiempo libre. Por lo tanto, los estudios son equivalentes al título de Director de Tiempo Libre.

Por otro lado, los alumnos que realicen estos estudios obtendrán también un certificado de Primeros Auxilios y el título oficial SVB/DEA (soporte vital básico y desfibrilador externo automático).

INFORMACIÓN PRÁCTICA

22 de mayo, jornada de puertas abiertas

secretaria@gainberri.com La visita guiada se realizará en grupos reducidos y con La jornada se celebrará el domingo 22 de mayo de 10 a 13 horas. Las familias interesadas en asistir pueden ponerse en contacto a través del siguiente email:La visita guiada se realizará en grupos reducidos y con cita previa

Matrícula abierta

Gainberri Kirol Heziketa es un centro privado y por lo tanto gestiona directamente la inscripción y matrícula a los ciclos formativos, que está abierta a partir del mes de enero. las familias podéis solicitar una reunión informativa personalizada (presencial o telemática) para conocer nuestro proyecto educativo y aclarar cualquier duda de forma individual. Más información en este enlace

Información de contacto

Teléfono: 943 673 948

Email: secretaria@gainberri.com

Secretaria: de lunes a viernes de 7.45 a 14.45 horas