Marian Rojas, psiquiatra: "Las personas vitamina son las que se alegran más que nosotros cuando nos pasan cosas buenas"

Déjame que te cuente algo que ya sabes, que conoces muy bien, que experimentas cada día. Déjame que te cuente que hay personas tóxicas, que nos intoxican realmente con su veneno, que nos hacen infelices y que, incluso, nos provocan enfermedades físicas y mentales. Pero no todas son así. También hay personas 'vitamina', que nos comprenden, no nos juzgan, se ríen con nosotros y mejoran hasta nuestro sistema inmune. Seguro que, mientras escuchas, estás poniendo nombre y apellido a estas personas que están en tu vida. Quien conoce muy bien toda esta realidad de las relacionas humanas en la familia, la pareja, entre los amigos y los compañeros de trabajo es la psiquiatra Marian Rojas, la autora de no ficción más vendida en los últimas años. Tras el éxito de su libro 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', del que se vendieron más de 350.000 ejemplares y ha sido publicado en más de cuarenta países, publicó hace unos meses su segundo título, 'Encuentra tu persona vitamina', en el que la hormona de la oxitocina, la que genera los vínculos, es la protagonistas indiscutible. Hija y nieta de psiquiatras, Rojas estudió Medicina en la Universidad de Navarra y fundadora del proyecto Ilussio, sobre la gestión de las emociones, la motivación y el estrés en la empresa. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar con ella en el podcast. ¡Seguro que aprendemos mucho!

Sonsoles Echavarren , responsable del área de familia, invita los viernes a la tertulia y la confidencia.

