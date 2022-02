Marián García (Fundación V. Ferrer): "Las mujeres indias son muy vulnerables y hay que apoyarlas"

Déjame que te cuente que en la India hay más de 370 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Con menos de tres euros al día. Miles de familias que no cuentan con viviendas con luz ni agua corriente. Con otras tantas mujeres, muy vulnerables, que corren el riesgo de ser violadas al salir en mitad de la noche a las letrinas próximas a sus casas. Que no cuentan con atención durante el embarazo ni el parte. Que hay niños que no van a la escuela y que, sin educación, están condenados a replicar el modelo de sus padres. Pero no todos viven así. Hay familias, mujeres, bebés, niños y adolescentes que disponen de viviendas con retretes, que pueden asistir a centro materno infantiles y que pueden pedalear en bici hasta la escuela más próxima. Y todo gracias a la Fundación Vicente Ferrer, una ONG para el desarrollo comprometida desde 1969 con una de las zonas más pobres del sur de la India: los estados de Andhra Pradesh y Telanga. Quien sabe mucho del trabajo que desempeñan y de lo que aún queda por hacer es la delegada de esta fundación en Navarra, la periodista Marián García.

