Estefanía Saez: "Los padres deben hablar con sus hijos de asuntos relacionados con la sexualidad"

Déjame que te cuente que cuando yo tenía la edad de mi hijo adolescente no sabía casi nada sobre sexo. Y la información con la que contaba era la que recibía en el colegio y en mi casa y estaba siempre relacionada con la reproducción. Porque entonces la educación sexual no estaba de moda. Nos explicaban cómo funcionaban los aparatos sexuales del hombre y la mujer y para de contar. Pero hoy la situación ha dado un giro copernicano. Y en vez de “nuestra hambre informativa” nuestros hijos sufren de "indigestión". En su móvil y en la palma de su mano, tiene acceso a webs de pornografía, pueden enviarse fotos desnudos o con poca ropa que, si tienen mala suerte, se difunden después entre todos los compañeros del curso del colegio. El llamado 'sexting'. Parece que lo saben todo acerca de los métodos anticonceptivos pero no baja el número de embarazos adolescentes no deseados ni del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y cuando queremos hablar con ellos de estos asuntos nos tildan de 'pesados' y nos aseguran que lo saben todo. La que sí sabe, y mucho, sobre este realidad es la sexóloga Estefanía Saez. Responsables del área educativa del Instituto Amaltea y enamorada de su profesión, esta psicopedagoga y educadora sexual imparte charlas y talleres en colegios para los alumnos y sus familias.

Sonsoles Echavarren , responsable del área de familia, invita los viernes a la tertulia y la confidencia. Un espacio virtual pero muy real. Como si tomáramos un café o un vino con un amigo íntimo, con el que charlamos sobre la pareja, ese hijo adolescente que nos trae locos o ese bebé que no para de llorar.

Los episodios de Déjame que te cuente están disponibles tanto en la web de Diario de Navarra como en las plataformas de distribución de pódcast iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.