Un año más, y ya van una docena, ha llegado el día que más me gusta del año: el de preparar el equipaje para ir a la playa. Suerte que, en esta ocasión, me ha tocado trabajar hasta última hora y le he pasado el 'marrón', digo los preparativos, a mi marido. Y me he propuesto (a ver si lo consigo) no criticar. Aunque se le olvide algo. Aunque ese 'algo' sea importante o incluso vital. "No sé por qué te pones tan nerviosa. ¡No es para tanto!", me ha reprochado año tras a

Etiquetas Sonsoles Echavarren

Selección DN+