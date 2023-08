Aldi retira dos de sus productos de carne y pide que se devuelvan al supermercado

La cadena de supermercados Aldi ha emitido un comunicado en su página web para informar a los consumidores de la retirada de todos sus establecimientos de dos de sus productos cárnicos: el entrecot vaca rubia gallega 'El Mercado'y The wonder nuggets 'My Veggie Day'.

La empresa ha informado a sus clientes de que retiran de la venta ambos productos porque "no cumplen con los estándares de calidad definidos".

Por ello, Aldi solicita a las personas que hayan adquirido estos productos, que los devuelvan en cualquiera de las tiendas de la cadena y se les reembolsará el importe pagado por ellos.

Para cualquier consulta, los consumidores pueden contactar con Aldi a través del teléfono 900 902 466 o en el correo electrónico contigo@aldi.es.