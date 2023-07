'Foie', 'huevo' y 'pescado', las alternativas vegetales en el súper crecen y se reproducen

Mientras la cesta de la compra de los españoles se sigue reduciendo para contraer el gasto, el nicho de las alternativas vegetales sigue creciendo en demanda y en variedad, con propuestas que han pasado de las bebidas y las hamburguesas al foie, el huevo y diferentes "pescados".

Según los datos de la consultora Circana, los supermercados e hipermercados venden bebidas vegetales por valor de 313 millones de euros al año, con una elevación de la demanda del 3,7 %; en el caso del resto de la comida vegana, eliminando las hamburguesas y salchichas, la suma alcanza los 66 millones.

Las cifras avalan así la aparición de innovaciones, las inversiones previstas que se sustentan también en un estado de opinión favorable a estos productos.

Y es que los fabricantes y distribuidores ya han preguntado al consumidor sobre su aceptación de estos productos y un 26 % ha dicho que compran más alimentos "plant-based" y cuatro de cada diez opinan que son más sostenibles y más respetuosos con el medioambiente.

En la encuesta, realizada por Aecoc, la mitad de los encuestados señalaban que estos productos son más caros y un 23 % aumentaría su consumo si los encontrara de "forma fácil" en los supermercados.

Otra barrera puede ser el sabor, pues el 31 % de los participantes en el estudio entiende que estos alimentos no saben bien.

Fruto de este estudio, los expertos recomiendan a las empresas diversificar la oferta, mejorar la identificación de los productos y trabajar en la naturalidad y la transparencia de los productos.

HUEVOS, FOIE E INCLUSO CALLOS VEGANOS

Las hamburguesas de tofu y de otras alternativas vegetales pueden considerarse ya clásicos en los supermercados e incluso en los restaurantes.

Con las salchichas y las bebidas vegetales han abierto un camino que ya siguen y a buen ritmo otros sucedáneos que imitan alimentos de proteína vegetal como los huevos, con una alternativa Ouvegg, un lanzamiento de la mano de Hevo Group que se ha anunciado este mismo mes.

Según sus fabricantes, es un sustituto vegetal del huevo resultado de años de desarrollo y mejora continua "con un comportamiento muy similar al huevo y sensaciones organolépticas parecidas".

Y desde Navarra, el equipo detrás de Foody´s no deja de innovar ni de dejar indiferente con sus propuestas: si ya han anunciado que en septiembre estarán en los lineales de los supermercardos su foie-gras 100 % vegetal, no han dejado pasar los Sanfermines para desarrollar unos callos veganos, que de momento no llegarán al mercado.

El director de marketing de esta marca, Lucas Irisari, reconoce a Efeagro que estos callos han sido una prueba, una "licencia para jugar" con su tecnología y con su equipo para conseguir un reto "divertido y marciano".

Sí tienen previsto llevar su foie "sabroso" y con un precio a la mitad que su análogo a los lineales, en los que asegura hay "hueco si de verdad presentas una innovación" en un negocio en el que tienen previsto sacar 8.000 botes al día.

Esta compañía, que tiene entre sus objetivos "democratizar" los alimentos de alternativa vegetal no va a quedase ahí y ya tienen en cartera y testados platos elaborados con vegetales que simulan un escalope al curry, albóndigas o colas de merluza, con la idea de unir la tendencia "veggie" a la conveniencia.

También trabajan en los productos que simulan pescados, que van un paso posterior a las alternativas a la carne; así, están desarrollando "gambas", "atún", "salmón" y "pulpo" y que verán la luz en breve.

Así, sin prisa pero sin pausa y con más ritmo que la media de la alimentación, los productos "plant based" van ganando espacio en los lineales y en las mesas de los españoles.