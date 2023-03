Descalcines, la tienda de calzado respetuoso infantil en Navarra

Respetar el desarrollo natural del pie. Ésta es la premisa sobre la que nacióacercar el calzado respetuoso a otros padres y madres, cada vez más numerosos, que comparten esta misma visión, explican Alba y Amanda, sus socias. . Ésta es la premisa sobre la que nació Descalcines , la tienda de calzado respetuoso infantil ubicada en Zizur Mayor (Navarra). “En Descalcines creemos firmemente que los pies de los niños deben desarrollarse con la menor interferencia posible del calzado. Que éste sea lo más parecido a caminar descalzos. Lo que buscamos es, cada vez más numerosos, que comparten esta misma visión, explican Alba y Amanda, sus socias.

Pero ¿qué es el calzado respetuoso?

El calzado respetuoso es aquél que respeta la anatomía del pie y no restringe su movilidad, de forma que se fomenta el correcto desarrollo óseo, muscular, funcional y postural de la persona que los usa. Son zapatos con suelas finas y muy flexibles, con punteras anchas que permiten el movimiento libre de los dedos, sin diferencia de altura entre el talón y la punta, “lo que denominamos drop”, sin contrafuerte ni estabilizadores, y preferentemente con plantilla extraíble sin elementos anatómicos (como elevaciones en la zona del arco plantar) que vayan a interferir en el desarrollo de ese pie. Todas estas características permiten que el zapato tenga forma de pie, y no que el pie acabe desarrollando forma de zapato. “No llevar un calzado que respete la forma natural de los pies puede jugar un papel primordial en el desarrollo de diferentes patologías como hallux valgus (juanetes), dedos en garra, fasciopatía plantar, neuromas por compresión, metatarsalgias (dolor en la zona del metatarso)”, aseguran. "El calzado no es la única causa de esas patologías, pero si eliminamos la influencia negativa de un mal calzado tendremos gran parte del trabajo hecho".

Hace años adquirir calzado respetuoso en Navarra era muy complicado. Sin un lugar físico de referencia, había que hacer largas colas online de horas de duración “y cuando te llegaba el turno ya no quedaba el modelo, la talla o el color que buscabas”, explican. Además, el cliente tenía que asumir los gastos de envío, gastos de devolución si la talla o el modelo no le ajustaban bien a los pies de sus hijos, nuevos gastos de envío para comprar otra talla u otro modelo… Al final, comprar calzado se podía dilatar varias semanas y, a veces, con numerosos gastos extra que terminaban encareciéndolo significativamente.

Descalcines nació de las inquietudes de Alba y Amanda, dos madres preocupadas por la salud de los pies de sus hijos que en una comida familiar (son cuñadas) y ante las numerosas quejas de amigas y conocidas sobre las dificultades de adquirir calzado respetuoso, tomaron "la loca decisión" de emprender y compaginar el trabajo habitual con este nuevo proyecto. Así, y en continuo contacto con podólogos y fisioterapeutas dedicados a divulgar sobre la necesidad de usar este tipo de calzado, han creado un acogedor espacio enfocado en el bienestar de los niños donde las familias pueden ver, probar y adquirir zapatos para sus hijos mientras ellos pasan un rato divertido jugando en el rincón de juegos de la tienda. También ofrecen mediciones para saber la talla y el tipo de pie de los niños, asesoramiento sobre el tipo de calzado más adecuado para la forma del pie de cada niño (siempre que se trate de un pie sin patología) y charlas y talleres en Escuelas Infantiles u otros espacios destinados a las familias. En breve ofrecerán también jornadas con actividades sensoriales, juegos para ejercitar los pies, cuentos para inculcar a los niños la necesidad de llevar un buen calzado…

La venta es online , con posibilidad de acudir a la tienda bajo cita previa para poder ver, elegir y probar los diferentes modelos disponibles. Los martes abren sin necesidad de cita de 16:30h a 20:00h.

"Hemos puesto muchísimo esfuerzo e ilusión en este proyecto, y esperamos que todo aquél que nos compre online o decida visitarnos en la tienda encuentre lo que iba buscando, que los niños disfruten del proceso de comprar calzado e incluso puedan elegir cuál quieren comprarse, y que estén tan a gusto que no quieran marcharse. Esperamos haberlo conseguido, y esperamos poder seguir mejorando cada vez más. Estamos muy ilusionadas con poder presentar nuestro proyecto y nuestro género en el ExpoFamily de este año, y esperamos poder abrir este tipo de calzado a todas las familias navarras", explican ilusionadas.