Nace Transport T & O, la empresa de transporte para lo pequeño, lo inmediato, lo urgente

Francisco Javier Murugarren Oliver sufrió un accidente de moto el 3 de enero de 2018 y un infarto en el 2021 que le hizo tener que pelear mucho por su vida. Y en todos esos meses de baja se dio cuenta de que le resultaba muy complicado conseguir una empresa de transporte que le llevara lo que necesitaba de manera urgente, rápida y directa. Por eso tuvo claro que cuando se recuperara intentaría rellenar ese hueco como conductor experto que es. “Si salgo de ésta me gustaría intentarlo”, se dijo este conductor de villavesas de Pamplona. Y salió. “Me encanta mi trabajo pero me he pedido una reducción de jornada para poder compaginarlo con esta nueva aventura con el que estoy muy ilusionado”, dice convencido.

Transport T & O nace con vocación de ser una empresa de transporte para lo pequeño, lo inmediato, lo urgente. Para ese trato de confianza, cercano y profesional de saber que tus paquetes no comparten furgoneta con otros cientos de encargos. “El sistema que utilizan otras empresas de esperar a tener un gran volumen para comenzar la ruta aquí es impensable. Cada paquete es único”, afirma. Operan en Navarra y el País Vasco. "Transport T&O es como un servicio de taxi para tus documentos y paquetes, servicio que comienzo, servicio que termino", asegura Murugarren.

El tamaño máximo por paquete es de 50 cm de alto por 30 cm de ancho, y cuentan con tres vehículos diferentes para hacer las entregas. Todos con caja fuerte. Tienen desde una furgoneta media hasta una moto con baúl de seguridad perfecta para transportar documentos. “Mi sueño sería encargarme de llevar documentos a la Seguridad Social porque allí me salvaron la vida”, recuerda agradecido.

Máxima confianza y discreción

Solo atienden a PYMES y grandes empresas. Comercios, tiendas, bancos, anticuarios, fábricas, panaderías… “Recogemos el paquete cerrado y sellado, en ningún caso los manipulamos y por supuesto hay máxima seguridad y confidencia en cada entrega. La privacidad es nuestro lema”.

Las tarifas de envío son varias:

A: 0,70 céntimos el kilómetro

B: Para envío de sobres, documentos… 5 euros la unidad, más iva.

C: Envío de 10 euros por paquetes como un caja pequeña hasta de 50 cm de alto por 30 cm de ancho como máximo.

“Nuestra intención es que nada se detenga por ningún retraso de envío”, dice seguro.

Una empresa de transporte que aporta un valor añadido. “No tenemos página web porque somos diferentes, porque el trato es tan cercano que se hace a través de teléfono o de correo electrónico”.

Teléfonos: 682 48 03 17 y 948 95 07 25

Mail: fcomurugarren@gmail.com