¿Cuál es el material más usado del mundo y el que menos se investiga?

Vivimos en un mundo de acero. Es tan común que lo usamos como metáfora de la vida cotidiana. Hay quien tiene nervios de acero, y es de acero para barcos el bíceps de tantos jóvenes musculados. Lo que no es metáfora es que el acero está ahí donde miremos: en los envases de comida, en las joyas, en los edificios, las neveras, los ferrocarriles, las carreteras, los implantes quirúrgicos , los coches, el carrito de la compra, la cuna del bebé, las cuerdas de un piano…

El acero es la segunda materia prima más consumida a nivel global después del petróleo (¡solo el acero constituye el 99 % del consumo de metales en el mundo!). Y también es, atención, el material metálico que más se recicla: el 100 % del acero se puede reciclar y el 90 % del acero que se consume es reciclado . El mineral de hierro, principal materia prima para su fabricación, es abundante y, además, su manejo no es peligroso para el ser humano.

Entonces, ¿por qué no se investiga más? ¿Acaso está proscrito?

NADIE SE ACUERDA DEL ACERO

Sin embargo, no hay material estructural que más nos influya como sociedad, en general, y como sociedad tecnológica en particular. No hay material estructural del que dependan más las llamadas nuevas tecnologías que del acero. Y es también el acero uno de los materiales que más afectan, en diferentes sentidos, a la llamada transición energética