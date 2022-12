La lista negra de los hongos patógenos: ¿por qué son tan peligrosos?

Las enfermedades infecciosas aún están entre las principales causas de mortalidad; principalmente en países de bajos ingresos, donde representan seis de las diez primeras causas de mortalidad . No obstante, su incidencia global ha ido disminuyendo durante los últimos años.

Y aunque esto último es cierto para las enfermedades producidas por bacterias y virus (dejando de lado la situación excepcional de la pandemia de covid-19), lamentablemente no ocurre con las enfermedades fúngicas invasivas (EFI). Los casos mudiales de EFI se están incrementando , especialmente entre las personas con algún tipo de deficiencia inmunitaria

La amenaza está en el aire

Lista de patógenos fúngicos prioritarios de la OMS

La LHPP se ha centrado en patógenos causantes de infecciones invasivas, agudas o subagudas, en las que se han detectado amenazas para la salud debidas al aumento de las resistencias a fármacos antifúngicos o a otros tipos de tratamientos.

El propósito de la OMS al elaborar la LHPP es enfocar los esfuerzos de diagnóstico y vigilancia de estos patógenos, estimular la investigación, el desarrollo y la innovación en el tratamiento de las enfermedades que causan y estimular el diseño de medidas de intervención de salud pública.

La LHPP está dividida en tres apartados:

Causantes de epidemias, oportunistas, emergentes…

Algunos de estos microorganismos pueden dar lugar a brotes epidémicos, como ocurre con Histoplasma C. auris . Otros son oportunistas que infectan a grupos de riesgo especial (pacientes con infección por VIH, por ejemplo). Aunque hay tratamientos disponibles, estos no evitan una alta mortalidad y no son asequibles en países con bajos ingresos.