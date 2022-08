Fósiles de mamut acreditan la presencia de humanos en Norteamérica hace 37.000 años

Un yacimiento en Nuevo México ofrece algunas de las pruebas más concluyentes de que los humanos se establecieron en América del Norte mucho antes de lo que se pensaba convencionalmente.

En el lugar donde se produjo una matanza de mamuts, investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, han encontrado fósiles con fracturas por fuerza contundente, cuchillos de escamas de hueso con bordes desgastados y signos de fuego controlado.

Y gracias al análisis de datación por carbono en el colágeno extraído de los huesos de mamut, el sitio también tiene una edad establecida de 36.250 a 38.900 años, lo que lo convierte en uno de los sitios más antiguos conocidos marcados por la huella de humanos antiguos en América del Norte.

"Lo que tenemos es increíble", dijo en un comunicado el autor principal Timothy Rowe, paleontólogo y profesor de la Escuela de Geociencias UT Jackson. "No es un sitio carismático con un hermoso esqueleto de lado. Está todo reventado. Pero esa es la historia". Los hallazgos fueron publicados en Frontiers in Ecology and Evolution.

El yacimiento fue localizado en 2013, pero hubo incertidumbre sobre su origen humano. Puede ser notoriamente difícil determinar qué fue moldeado por la naturaleza en comparación con las manos humanas.

Esta incertidumbre ha llevado a un debate en la comunidad antropológica sobre cuándo llegaron los humanos por primera vez a América del Norte. La cultura Clovis, que data de hace 16.000 años, dejó elaboradas herramientas de piedra labrada. Pero en sitios más antiguos donde las herramientas de piedra están ausentes, la evidencia se vuelve más subjetiva.

Aunque el sitio gigantesco de mamuts masacrados de Nuevo México carece de herramientas de piedra claramente asociadas, Rowe y sus coautores descubrieron una variedad de evidencia de apoyo al someter muestras del sitio a análisis científicos en el laboratorio.

Entre otros hallazgos, las tomografías computarizadas tomadas por la instalación de tomografía computarizada de rayos X de alta resolución de la Universidad de Texas revelaron escamas de hueso con redes de fracturas microscópicas similares a las de los huesos de vaca recién cortados y heridas punzantes bien ubicadas que habrían ayudado a drenar la grasa de costillas y huesos vertebrales.

"Realmente solo hay un par de formas eficientes de despellejar a un gato, por así decirlo", dijo Rowe. "Los patrones de matanza son bastante característicos".

Además, el análisis químico del sedimento que rodeaba los huesos mostró que las partículas de fuego provenían de una quemadura sostenida y controlada, no de un rayo o un incendio forestal. El material también contenía huesos pulverizados y restos quemados de pequeños animales, en su mayoría peces (aunque el sitio está a más de 200 pies sobre el río más cercano), pero también aves, roedores y lagartijas.

Con base en evidencia genética de poblaciones indígenas en América del Sur y Central y artefactos de otros sitios arqueológicos, algunos científicos han propuesto que América del Norte tuvo al menos dos poblaciones fundadoras: Clovis y una sociedad anterior a Clovis con un linaje genético diferente.

Los investigadores sugieren que el sitio de Nuevo México, con su edad y herramientas de hueso en lugar de una tecnología de piedra elaborada, puede respaldar esta teoría.