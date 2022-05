Una familia y un profesor de Pamplona, protagonistas en el 25 aniversario de National Geographic España

Los pamploneses Maribel Abadia, Libe Aranguren y Enrique Baquero han sido seleccionados por National Geographic España para contar su testimonio como suscriptores históricos de la revista, que llegó a los quioscos por primera vez en octubre de 1997 y cumple 25 años en 2022.

Con motivo de esta celebración, la cabecera de marco amarillo ha producido un vídeo especial –que puede verse en la landing del aniversario– en el que recoge las experiencias de algunos de los suscriptores que han acompañado a la publicación durante estos 25 años, en los que National Geographic España ha introducido en la sociedad conceptos como cambio climático, mares de plástico, igualdad de género o activismo social.

Hace unos meses, la revista hizo un llamamiento a los suscriptores más veteranos para que contasen sus experiencias más personales y poder darles voz, en un homenaje a aquellas personas que han apoyado a National Geographic España desde sus inicios. Tras recibir más de un centenar de historias increíbles, se han escogido un total de nueve testimonios, entre los que destaca el relato de tres pamplonicas.

En la pieza de vídeo elaborada por el 25 aniversario, titulada ‘Una historia de amor desde 1997’, Maribel Abadia explica su especial vinculación con la revista. Ese año, tras la pérdida de un ser querido, decidió suscribirse a National Geographic España a modo de esperanza, de certeza sobre la continuidad de la vida.

“También por mis hijos, para que tuvieran otro tipo de conocimientos; ellos se asomaron al mundo a través de la revista”, destaca Abadia. Su hija, Libe Aranguren, es Doctora en Biología y Ecotoxicóloga. Se graduó en la Universidad de Navarra (UNAV) y actualmente vive en Bergen (Noruega). Desde allí explica que la revista ha influido en su vida porque “siempre ha estado ahí” y le ha facilitado el acceso a distintos contenidos.

Uno de sus profesores en la UNAV e Investigador del Instituto de Biodiversidad y Medioambiente, Enrique Baquero, reconoce que utiliza National Geographic España como recurso pedagógico en sus clases. “Me ha cambiado la vida, sin ella no hubiera tenido acceso a lo que pasa en el mundo lejos de mi casa. No hubiera sido la misma persona si no hubiese tomado la decisión de leer la revista”, subraya Baquero, quien ya era seguidor de la edición en inglés antes del nacimiento de la versión española en 1997.