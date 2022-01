Calendario lunar de enero de 2022: cuándo es la luna llena y el resto de fases

La lluvia de estrellas cuadrántidas es el fenómeno astronómico de este mes de enero que acaba de empezar. Comenzaron a hacerse visibles el 28 de diciembre y su actividad se prolongará hasta el 12 de enero.

Estos eventos despiertan la curiosidad de muchos aficionados y la luna es también uno de los elementos que más fascinación despiertan desde siempre. Para todos ellos, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) publica el calendario lunar.

Según recoge el IGN, el lunes 10 de enero, la luna alcanza la fase de cuarto creciente tras cambiar de posición respecto a la Tierra y el Sol. Pero tendremos que esperar hasta el 18 de enero para ver la primera Luna llena de 2022.

Luna Nueva: 2 enero

Cuarto creciente 10 enero

Luna llena: 18 enero

Cuarto menguante: 24 enero

LA LUNA NUEVA FACILITARÁ LA VISIÓN DE LAS CUADRÁNTIDAS

Precisamente, la fase de luna nueva en la que estamos facilitará la visualización de las cuadrántidas. La oscuridad favorece sin duda la observación del cielo.

Aun así, es conveniente buscar lugares alejados de la contaminación lumínica de las ciudades y poblaciones, para conseguir que el cielo esté lo más oscuro posible.

La lluvia de estrellas es visible en el conjunto del firmamento, aunque siempre es más sencilla su observación en las zonas con menos luz. Como orientación, su origen se da en un punto cercano a la constelación del Boyero, cerca de la cola de la Osa Mayor.

QUÉ SON LAS FASES LUNARES

Las fases lunares se producen gracias a los desplazamientos de la Luna, la Tierra y el Sol. Estos movimientos de la Luna tienen un duración aproximada de 28 días y se conocen como lunaciones.

Las 4 fases que se conocen principalmente son la Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante. Pero como la Luna tarda aproximadamente 28 días en repetir estas fases, ella pasa no sólo por las cuatro fases principales, sino que realiza fases que no tienen nombre conocido, puesto que no se realizan de forma completa (creciente cóncava, creciente convexa, menguante convexa y menguante cóncava). Por eso, los expertos en astronomía se refieren a las fases de la Luna según su porcentaje de iluminación.