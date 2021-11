El Museo de Ciencias de la UN cierra la Semana de la Ciencia con una asistencia de más de 750 escolares

El Museo de Ciencias Universidad de Navarra cierra la Semana de la Ciencia con una asistencia de más de 750 escolares a sus actividades. Los alumnos y alumnas participantes (desde 3º de la ESO a 1º de bachillerato) han disfrutado de conferencias, talleres experimentales, exposiciones y visionado de documentales científicos.

Según informa la Universidad de Navarra en nota de prensa, los estudiantes pertenecen a diez centros escolares y asociaciones de la Comunidad Foral: IES Julio Caro Baroja, Escolapios Calasanz, San Cernin, Liceo Monjardín, IES Basoko, IES Ibaialde, IES Sangüesa, Luis Amigó, Fundación Ilundain y la Asociación Navarra de Altas Capacidades (ANAC).

"Tenemos que formar a las nuevas generaciones en el ámbito científico para que en el futuro sean capaces de tomar decisiones adecuadas a los retos de la sociedad. Nuestro objetivo en estas actividades es que conozcan la ciencia, la relevancia que tiene, y en la medida que sea posible, que se apasionen", apunta el director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra, Ignacio López-Goñi

Los escolares han visionado la película 'My Love Affair with the Brain: The Life and Science of Dr. Marian Diamond', finalista de la I edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival. Además, han intervenido en talleres sobre biología, geología, microbiología, química y física

Los alumnos y alumnas han participado también en sesiones divulgativas impartidas por profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias: 'Química extraterrestre', 'La amenaza de las superbacterias', 'Los minerales de la casa romana', '¿Te imprimo un corazón?: biotecnología, biomateriales y células madre como medicina regenerativa', 'Una imagen vale más que mil palabras. Taller de oftalmología. Cuida tus ojos hoy para ver mañana", 'ROBOTS.¿Qué podemos esperar de ellos en el futuro?'. 'CIENCIA EN LA CALLE'

Además de las dirigidas a escolares, una de las actividades estrella en esta Semana de la Ciencia ha sido 'Ciencia en la calle', una propuesta de divulgación en la que, a través de infográficos desplegados por marquesinas y tótems de Pamplona, el Museo de Ciencias ha explicado a la ciudadanía la ciencia que hay detrás de una la fruta, la cerveza, el móvil, un coche y una barra de pan.

Por otra parte, el Museo de Ciencias ha organizado un ciclo de conferencias 'La cumbre del Clima COP26: ¿una nueva esperanza?' en el que expertos en diferentes disciplinas han abordado el tema del Cambio Climático desde un enfoque multidisciplinar.

Un taller formativo sobre el impacto que tienen las especies exóticas invasoras, las gafas 3D para conocer como es un museo de ciencias del futuro, la proyección de algunas películas finalistas de #LabMeCrazy! Science Film Festival, y algunos talleres sobre química y naturaleza en Sarriguren han completado el set de actividades ofertadas por esta institución científica para todos los públicos.

Las Semanas de la Ciencia en Navarra es un evento coorganizado por la Universidad de Navarra, Planetario de Pamplona, Universidad Pública de Navarra y Club de Amigos de la Ciencia.

El Museo de Ciencias Universidad de Navarra cuenta, para el desarrollo de sus actividades, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) / Ministerio de Ciencia e Innovación, así como de otras instituciones como Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Cima Universidad de Navarra, Fundación Banco Sabadell, Life Invasaqua, Acunsa, Laboral Kutxa, Ayuntamiento del Valle de Egüés, y el Instituto de Biodiversidad y Medioambiente de la Universidad de Navarra.