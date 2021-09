Luis Montuenga, del CIMA, obtiene el I Premio de Investigación de la Lung Ambition Alliance España

Dr. Luis Montuenga, investigador senior del l I Premio de Investigación de la Lung Ambition Alliance España. El proyecto, coordinado por el Cima en colaboración con lasufrir cáncer de pulmón. El, investigador senior del Cima Universidad de Navarra , ha obtenido e. El proyecto, coordinado por el Cima en colaboración con la Clínica Universidad de Navarra, estudia nuevas estrategias para detectar de forma personalizada el riesgo de

Cada año se diagnostican en España unos 20.000 nuevos casos de cáncer de pulmón, la mayoría en fases avanzadas. El estudio galardonado se centra en buscar nuevos biomarcadores que detecten la enfermedad en combinación con análisis radiológicos por TAC de baja dosis. “En concreto, en nuestro laboratorio del Cima vamos a desarrollar y validar firmas proteicas de alta sensibilidad. También estudiaremos la posibilidad de asociar tecnología radiómica de última generación. Nuestro objetivo es optimizar la determinación del riesgo de cáncer de pulmón y también mejorar el rendimiento de la técnica de detección precoz mediante TAC, de la que ya se ha demostrado su eficacia como herramienta de cribado del cáncer de pulmón”, explica el Dr. Montuenga, coordinador del proyecto, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra y jefe de grupo del CIBER de Cáncer (CIBERONC).

La Clínica Universidad de Navarra cuenta con más de 20 años de experiencia en cribado de cáncer de pulmón mediante TAC de baja dosis, gracias a su participación en el consorcio internacional de investigación I-ELCAP. Hasta ahora, se han incluido en el programa más de 4.000 personas con alto riesgo de cáncer de pulmón y se han detectado muy precozmente más de 100 tumores asintomáticos. El Dr. Gorka Bastarrika, director del Departamento de Radiología, liderará la parte del estudio asignada a la Clínica Universidad de Navarra.

El proyecto concedido por la Lung Ambition Alliance España, dotado de 60.000 euros anuales, se desarrollará a lo largo de los tres próximos años.

DUPLICAR LA SUPERVIVENCIA A CINCO AÑOS

La Lung Ambition Alliance es una iniciativa internacional creada con el objetivo duplicar la supervivencia a cinco años en cáncer de pulmón para el año 2025. Se trata de un programa impulsado por cuatro organizaciones internacionales, International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health,Global Lung Cancer Coalition (GLCC) y AstraZeneca, en colaboración con otras entidades nacionales e internacionales.

La entrega del premio al Dr. Montuenga se celebró en el marco del encuentro científico 'Juntos construimos futuro para los pacientes con cáncer de pulmón', en la que expertos sanitarios, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y representantes institucionales destacaron la necesidad de innovar e investigar para implantar un sistema de cribado en nuestro país como estrategia para detectar precozmente el cáncer de pulmón.