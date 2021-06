¿Puedo donar sangre si me he vacunado contra el coronavirus?

Actualizada 11/06/2021 a las 10:01

Sí, las personas que han recibido la vacuna frente al coronavirus pueden donar sangre siguiendo las recomendaciones. No es cierto que las vacunas "destruyan los anticuerpos naturales", una desinformación que ha circulado por redes sociales a raíz de unas declaraciones de la Cruz Roja Americana que se malinterpretaron. La organización no dice que los vacunados covid no puedan donar sangre, sino que los vacunados no pueden donar plasma de convaleciente, utilizado en los últimos meses como tratamiento experimental para casos graves de coronavirus.

La filial de Cruz Roja en EE UU sigue las pautas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), que establece que el objetivo es recolectar plasma convaleciente de donantes que han pasado ya la enfermedad y que contiene "anticuerpos directamente relacionados con sus respuestas inmunes a la infección por SARS-CoV-2". Según la administración, no hay datos que prueben que el plasma convaleciente de los vacunados es eficaz para ayudar a los pacientes hospitalizados por Covid-19.

PLAZOS PARA IR DONAR DESPUÉS DE RECIBIR LA VACUNA

El Ministerio de Sanidad afirma que ninguna de las vacunas que están actualmente en uso en España "precisan aplicar requisitos especiales a la hora de donar sangre" y que los vacunados pueden ir a donar "si se encuentran bien de salud".

La Cruz Roja no recomienda ningún intervalo si la vacuna es de ARNm (Pfizer y Moderna), aconseja dejar pasar dos semanas si la vacuna recibida es de vectores no replicantes (AstraZeneca y Janssen) y esperar cuatro semanas si recibió una vacuna frente al coronavirus pero desconoce si fue inactivada, de ARN o viva atenuada.

Por su parte, el Banco de Sangre de Navarra aclara que la donación se podría realizar al día siguiente de recibir la vacuna, pero aconsejan esperar entre dos o tres días por precaución, por si acaso la persona tuviera algún efecto secundario tras administrarle la dosis correspondiente.

Los últimos datos oficiales sobre donaciones de sangre de España corresponden a 2020, año en el que se registraron 1.632.447 donaciones gracias a 1.097.070 donantes (el 4% de la población de entre 18 y 65 años), de los que 160.383 fueron nuevos donantes (el 15% del total). La media de donaciones por donante fue de 1,49.