Endometriosis, un problema que afecta a una de cada 10 mujeres

Explicar qué es la endometriosis, una patología crónica que afecta a un 10 % de las mujeres en edad fértil y que causa mucho dolor durante la regla y la ovulación, y dar consejos para sobrellevarla es el objetivo de "Endometriosis", primera guía sobre esta enfermedad "infravalorada y socialmente invisibilizada".



Esta escrita por el ginecólogo Francisco Carmona, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Clínic, profesor de la Universidad de Barcelona y líder del grupo que recientemente ha llevado con éxito el primer trasplante de útero en España.



Carmona (Jaén, 1959) explica que, por tratarse de una enfermedad "invisibilizada", pensó que era necesario un libro "divulgativo, pero riguroso".



Ilustrado por Marta Puig (Barcelona, 1979), más conocida como LYONA, el libro, que ha publicado la editorial Grijalbo, quiere ser una "guía para entender qué es la endometriosis" y dar consejos para cuidarse.



En el texto, el autor explica que su vínculo con la endometriosis "es doble: personal y profesional".



"En lo personal, he tenido una relación directa con mujeres de mi entorno familiar a las que he visto sufrir mucho, con endometriosis grave, que se han visto muy afectadas en todas las esferas de la vida", confiesa el especialista.



En lo profesional, se ha dedicado a investigar esta enfermedad y recuerda que fue a mediados de los noventa cuando estaba adscrito al servicio de Obstetricia y llegó a urgencias una paciente a la que diagnosticó endometriosis profunda, a la que ingresó para que la atendieran en Ginecología.



Dos o tres años después se reencontró casualmente con la misma paciente y "estaba igual que cuando la diagnostiqué, con el mismo dolor, el mismo sufrimiento y las mismas dificultades...y con muy pocas esperanzas de que todo aquello pudiera solucionarse".



Según el doctor, aquella primera paciente con endometriosis le hizo "ser consciente del abandono que sufrían las mujeres con esta enfermedad crónica, que provoca mucho dolor durante la regla y la ovulación, molestias a veces intolerables en las relaciones sexuales y que, en ocasiones, además de impedir llevar una vida tranquila, dificultan o incluso hacen imposible el embarazo".



Carmona desgrana en el libro qué es la endometriosis, por qué se produce, qué factores de riesgo tiene, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, qué tratamientos existen y describe el impacto emocional que puede tener en las mujeres y cómo afecta a las relaciones sociales, de pareja o al entorno laboral.



La endometriosis es una enfermedad benigna que nunca se vuelve maligna, aunque tiene similitudes con el cáncer y por eso algunos doctores le llaman "cáncer benigno".



El libro desmonta falsos mitos como que el embarazo o una histerectomía (extirpacion del útero) cure la endometriosis y asegura que es falso que el dolor sea de origen psicológico, que afecte a mujeres de clase social alta o a mujeres de más de 20 años, que sea causante de cáncer de ovario o que sea difícil de diagnosticar.



Según Carmona, "necesitamos divulgación y mucha educación para convencer a la sociedad de que la regla no debe doler, de que sufrir no debe considerarse normal, de que si con la menstruación se padece un dolor que invalida o martiriza, se debe pedir ayuda, porque no estamos hablando de una debilidad, sino de una enfermedad crónica, con sus síntomas, su diagnóstico y sus tratamientos".



En la endometriosis, el endometrio, que es una parte interna de la matriz, se implanta, por motivos que se desconocen, fuera de su lugar habitual "y por eso recibe el nombre de endometrio ectópico. Desde ese lugar se prepara cada mes para un posible embarazo y responde igual a las hormonas del ovario".



"Como el endometrio no está en su sitio -explica el ginecólogo-, la regla no tiene salida y, por tanto, se queda en el interior del cuerpo. Estos restos de menstruación son los responsables del dolor que presentan las mujeres con endometriosis".

Carmona reconoce, sin embargo, que, aunque saben definir la enfermedad e identificar cuando se produce, desconocen por qué.



Lo que sí saben es que las mujeres con endometriosis tienen más anticuerpos aninucleares (los específicos de las enfermedades autoinmunes) de lo habitual, "pero no se ha descubierto qué es lo primero, si los cambios en el endometrio o los cambios en el sistema inmune".



"Con este libro -en el que va insertando comentarios de pacientes diagnosticadas que explican sus experiencias- me gustaría acompañar a las pacientes, ayudarlas a entender qué les ocurre, porque cuando disponen de toda la información les es mucho más fácil aceptar la enfermedad y afrontarla", añade el ginecólogo.



Carmona se muestra optimista de cara al futuro de esa enfermedad porque "actualmente se comprende mucho mejor la enfermedad, la relación entre genes y medioambiente, surgen nuevos medicamentos que están dando buenos resultados en el tratamiento del dolor y la fertilidad, las investigaciones van dando sus frutos y todo ello va a permitir que podamos prevenir la enfermedad y conocer mejor su evolución".