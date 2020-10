El remdesivir acelera la recuperación de los pacientes

Actualizada 10/10/2020 a las 08:39

Los trabajos para conocer cómo funciona Veklury, el nombre comercial del remdesivir, ofrecen nuevos y esperanzadores datos. Este fármaco de Gilead, el único contra el SARS-CoV-2 que está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ofrece un tiempo de recuperación más rápido de lo previamente reportado, según destacan los resultados del ensayo ACTT-1 publicado en The New England Journal of Medicine (NEJM) ayer viernes. Concretamente, a los 29 días de tratamiento, los pacientes que recibieron este fármaco lograron una recuperación clínica cinco días más rápido que los que recibieron placebo más la atención estándar. El tiempo medio de recuperación es de 10 días, frente a los 15 con los que no lo recibieron. La tasa de recuperación fue del 29% en comparación con los de placebo.

Estas conclusiones del ensayo ACTT-1 se basan en los datos preliminares publicados en el NEJM el pasado mayo. Entonces, a los 15 días se observó una recuperación clínica cuatro días más rápida que el grupo que tomó placebo.

En el estudio de fase 3, doble ciego e impulsado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de EEUU, se destaca que lograron la recuperación 7 días más rápido que los que recibieron placebo, con una mediana de tiempo de recuperación de 11 días con remdesivir y de 18 días con placebo.

