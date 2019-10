La NASA difunde los sonidos del rover Insight mientras trabaja en Marte

Sonidos producidos por el módulo de aterrizaje Insight mientras trabaja en la superficie de Marte han sido difundidas por el (JPL) Jet Propulsion Laboratory de la NASA en un vídeo.



El módulo de aterrizaje InSight de la NASA colocó un sismómetro en la superficie marciana para estudiar 'martemotos'. Si bien ha encontrado muchos, también ha detectado otros tipos de señales sísmicas, incluidas algunas producidas por la propia nave espacial.



Eso incluye ráfagas de viento, movimientos del brazo robótico del módulo y la propia fricción causada por partes dentro del sismómetro que se mueven una contra la otra a medida que cambia la temperatura.



Las sonificaciones ahora difundidas fueron grabadas el 6 de marzo de 2019, el día marciano 98, o sol, de la misión. Alrededor de las 14.00 horas hora local de Marte, el brazo de la nave espacial se movía y tomaba fotos con sus cámaras, inspeccionando el "espacio de trabajo" de InSight.



Este audio sería demasiado débil para que el oído humano lo escuche en Marte. Se ha acelerado 10 veces y procesado para que se puedan escuchar los tipos de señales que InSight envía para que sus científicos las estudien.

One of our favorite DJs, @NASAInSight, just dropped some new Martian beats! Listen to:



Marsquakes

Wind gusts

InSight hard at work



and find out what these sounds tell us about a world far away from our own: https://t.co/Hn2Ql3xQvB pic.twitter.com/WdqSjZUdU7