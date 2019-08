Dos fármacos contra el ébola muestran una tasa de supervivencia del 90%

Actualizada 13/08/2019 a las 10:51

Dos de los cuatro fármacos (ZMapp, remdesivir, mAb114 y REGN-EB3) que se han usado desde noviembre de 2018 en un ensayo en el brote de ébola de República Democrática del Congo (RDC) han mostrado unas tasas de supervivencia cercanas al 90 por ciento en personas infectadas con el virus. En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el resto de agentes sobre el terreno han decidido que, de ahora en adelante, serán los únicos medicamentos con los que se tratará a los futuros pacientes.



En concreto, de los pacientes que fueron llevados a centros de tratamiento con bajos niveles de virus detectados en su sangre, el 94 por ciento que recibieron REGN-EB3 y el 89 por ciento con mAb114 sobrevivieron. En comparación, dos tercios de los pacientes que recibieron remdesivir y casi tres cuartos con ZMapp sobrevivieron. El 49 por ciento de los pacientes que tomaban ZMapp y el 53 por ciento con remdesivir murieron en el estudio. En comparación, solo fallecieron el 29 por ciento de los pacientes con REGN-EB3 y el 34 por ciento con mAb114.



El estudio comenzó el 20 de noviembre de 2018 en RDC como parte de la respuesta de emergencia al brote de ébola en las provincias de Kivu Norte e Ituri. A 9 de agosto, el ensayo había reclutado a 681 pacientes de un total de 725. Los pacientes se inscribieron en cuatro Centros de Tratamiento del Ébola (ETC, por sus siglas en inglés) en Beni, Katwa, Butembo y Mangina.



Tras revisar los resultados el pasado viernes, el equipo responsable de la investigación ha recomendado que se suspendiera el estudio y que todos los pacientes futuros fueran asignados al azar para recibir REGN-EB3 o mAb114, que fueron desarrollados usando anticuerpos recolectados de supervivientes de ébola.



Los datos preliminares en 499 participantes han evidenciado que los pacientes que recibieron REGN-EB3 o mAb114 tuvieron una mayor probabilidad de supervivencia, en comparación con los participantes de los otros dos brazos. El análisis final se espera "probablemente a finales de septiembre o principios de octubre", pero mientras tanto los investigadores han considerado que los resultados hasta el momento son "lo suficientemente convincentes como para recomendar e implementar estos cambios en el ensayo de inmediato".



Además de limitar las futuras aleatorizaciones de pacientes a REGN-EB3 y mAb114, los infectados con ébola que fueron asignados al azar a ZMapp o remdesivir en los últimos 10 días ahora tienen la opción, a discreción del médico que los trata, de recibir REGN-EB3 o mAb114.



"MUY BUENAS NOTICIAS"



El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés), Anthony Fauci, ha señalado en una sesión informativa que estos resultados son "muy buenas noticias" para la lucha contra el ébola. "Lo que esto significa es que ahora tenemos lo que parecen ser dos tratamientos para una enfermedad para la que no hace mucho tiempo no teníamos ninguno en absoluto", ha comentado en declaraciones recogidas por Reuters.



Esta iniciativa, conocida como 'PALM', es el primer ensayo de control aleatorio destinado a evaluar la seguridad y eficacia de cuatro fármacos utilizados para el tratamiento de pacientes con ébola. Desarrollado inicialmente como un estudio de múltiples brotes y países, es parte de la respuesta de emergencia en RDC, en colaboración con una amplia alianza de socios, como el Ministerio de Salud de RDC, el NIAID, la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA), Médicos Sin Fronteras (MSF), el Cuerpo Médico Internacional (IMC) y otras organizaciones.



Este lunes, la OMS ha cifrado en 2.781 el número total de caso de ébola detectados en RDC (2.687 confirmados y 94 probables), y ha agregado que 1.866 personas han muerto, lo que supone la segunda mayor cantidad de muertes por el virus en la historia, tras el brote en África Occidental entre 2013 y 2016, que se saldó con más de 11.000 fallecidos. Sin embargo, no se han registrado nuevos casos confirmados desde el pasado dos de agosto.



El coordinador de la respuesta del Gobierno de RDC contra el brote de ébola, Jean-Jacques Muyembe, afirmó el viernes que "si va todo bien" la epidemia será eliminada "en tres o cuatro meses". "Si va todo bien, en tres o cuatro meses no habrá epidemia (de ébola) en esas dos provincias", dijo.

Etiquetas Salud

Selección DN+