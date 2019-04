Identifican un nuevo carnívoro gigante con fósiles escondidos en el cajón de un museo

Actualizada 18/04/2019 a las 11:06

Paleontólogos de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, descubrieron una nueva especie de mamífero que come carne, más grande que cualquier gato grande que acecha en el mundo hoy en día. Más grande que un oso polar, con un cráneo tan grande como el de un rinoceronte y enormes dientes caninos, este carnívoro masivo habría sido una parte intimidante de los ecosistemas del este de África ocupados por los primeros monos.



En un nuevo estudio publicado en el 'Journal of Vertebrate Paleontology', los investigadores lo bautizaron como 'Simbakubwa kutokaafrika', un carnívoro gigantesco conocido por la mayor parte de su mandíbula, partes de su cráneo y partes de su esqueleto. Los fósiles de 22 millones de años de antigüedad fueron desenterrados en Kenia hace décadas cuando los investigadores recorrieron la región en busca de evidencias de monos antiguos.



Los especímenes se colocaron en un cajón de los Museos Nacionales de Kenia y no se les prestó mucha atención hasta que los investigadores de la Universidad de Ohio, la doctora Nancy Stevens y el doctor Matthew Borths, los redescubrieron, reconociendo su importancia.

"Al abrir un cajón de un museo, vimos una fila de dientes gigantescos que comían carne, claramente pertenecientes a una especie nueva para la ciencia", dice el autor principal del estudio Borths. Borths, investigador postdoctoral de la Fundación Nacional de Ciencia, con Stevens, en el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Ohio cuando se realizó la investigación, y ahora conservadora de la División de Primates Fósiles en el Centro Duke Lemur de la Universidad de Duke.



EN LA CIMA DE LA CADENA ALIMENTICIA AFRICANA



'Simbakubwa' es en swahili "gran león" porque el animal probablemente estaba en la cima de la cadena alimenticia en África, al igual que los leones en los ecosistemas africanos modernos. Sin embargo, 'Simbakubwa' no estaba estrechamente relacionado con los felinos grandes o cualquier otro carnívoro de mamíferos con vida en la actualidad. En cambio, la criatura pertenecía a un grupo extinto de mamíferos llamados hyaenodontos.



Los hyaenodontos fueron los primeros carnívoros de mamíferos en África. Durante unos 45 millones de años después de la extinción de los dinosaurios no aviares, los henenodontos fueron los principales depredadores en África. Luego, después de millones de años de aislamiento casi total, los movimientos tectónicos de las placas de la Tierra conectaron África con los continentes del norte, permitiendo el intercambio floral y de fauna entre las masas de tierra.



Alrededor de la época de 'Simbakubwa', los familiares de gatos, hienas y perros comenzaron a llegar a África desde Eurasia. Cuando los parientes de gatos y perros iban hacia el sur, los parientes de 'Simbakubwa' iban hacia el norte. "Es un momento fascinante en la historia biológica --subraya Borths--. Los linajes que nunca se habían encontrado comienzan a aparecer juntos en el registro fósil".



El nombre de la especie, 'kutokaafrika', es en swahili "provenir de África" ??porque 'Simbakubwa' es el más antiguo de los gigantescos hyaenodontes, lo que sugiere que este linaje de carnívoros gigantes probablemente se originó en el continente africano y se movió hacia el norte para florecer durante millones de años.



En última instancia, los hyaenodontos de todo el mundo se extinguieron. Los ecosistemas globales estaban cambiando entre hace 18 y 15 millones de años a medida que los pastizales reemplazaban los bosques y los nuevos linajes de mamíferos se diversificaban.

"No sabemos exactamente qué llevó a la extinción a los hiaenodontos, pero los ecosistemas estaban cambiando rápidamente a medida que el clima global se hacía más seco. Los parientes gigantescos de 'Simbakubwa' estaban entre los últimos hyaenodontes del planeta", comenta Borths.



"Este es un fósil fundamental, que demuestra la importancia de las colecciones de museos para comprender la historia evolutiva", señala Stevens, profesor del Colegio de Herencia de Medicina Osteopática de la Universidad de Ohio y coautor del estudio. "Simbakubwa' es una ventana a una era pasada. A medida que los ecosistemas cambiaron, un depredador clave desapareció, anunciando transiciones de fauna cenozoica que eventualmente llevaron a la evolución de la fauna africana moderna", concluye.

