¿Qué santos se celebran hoy? Santoral católico del 6 de octubre de 2023

Así, abandonó Reims para buscar un lugar solitario donde llevar una vida eremítica. Su primer destino fue Molesmes, donde le recibió San Roberto, que compartía una vida monástica con otros monjes. Sin embargo, San Bruno no encontró allí lo que buscaba y se encaminó hacia Grenoble, lugar en el que comenzó su vida eremítica junto con seis compañeros. Se trataba de una combinación de aislamiento y vida en comunidad, en la que cada monje vive solo en su celda y solo sale para las vigilias nocturnas, las Vísperas y la celebración de la Santa Misa. De esta forma, surge la Orden Eremítica de la Cartuja.

Años después, San Bruno fuepara que acudiese a Roma a ayudarle a llevar a cabo la Reforma Gregoriana. Aceptó la petición, pero a pesar del esfuerzo no terminó de hacerse a la vida allí y tan solo un año después volvió al aislamiento eremítico. No obstante, el papa le rogó que no se alejara de Italia y permaneció en Calabria, donde fundó su segundo eremitorio.