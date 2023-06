Taurina, la nueva esperanza para prevenir y retrasar la ceguera

En un principio se atribuyó a una enfermedad hereditaria, pero la realidad era otra. Tras años de investigación, los científicos detectaron que el problema estaba en la forma en que se alimentaba a los gatos de la época. La introducción de comida deshidratada, compuesta principalmente por cereales y carnes no aptas para el consumo humano, resultó en un producto con bajo contenido en carne muscular, una de las principales fuentes de taurina.

El problema se debe a que los gatos, a diferencia de otros animales, no pueden producir taurina de forma natural y deben obtenerla de la dieta. Por lo que la solución fue añadir ese nutriente esencial a su alimentación. Este hecho llevó a la conclusión de que el déficit de taurina era la causa de la enfermedad

El descubrimiento planteó dos cuestiones en torno a la taurina: ¿Es necesaria para la salud de la retina? ¿Podría ser utilizada para tratar enfermedades humanas que provocan ceguera?

DOLENCIAS QUE DEJAN A OSCURAS

Entre las numerosas patologías que pueden causar pérdida de la visión, encontramos las siguientes:

Actualmente no existe cura para estas enfermedades, aunque la comunidad científica busca tratamientos que permitan detener o retrasar su progresión. Y la taurina podría ser una candidata potencial para conseguir este objetivo. Veamos por qué.

UNA MOLÉCULA CLAVE PARA LA SALUD DE LA RETINA

Como apuntábamos más arriba, la taurina es una molécula presente en nuestro cuerpo que recibe su nombre del latín taurus (toro), ya que fue aislada por primera vez de la bilis de este animal en 1827. Se trata de un aminoácido que no se incorpora a las proteínas, por lo que se encuentra en grandes cantidades en varios tejidos, incluida la retina

La mayoría de mamíferos pueden producir taurina de forma natural. Sin embargo, no está claro que esta sea suficiente para cubrir sus necesidades, por lo que es importante obtenerla a través de una dieta equilibrada que incluya alimentos como carnes, pescados, huevos y lácteos, entre otros

Por último, está documentado que la necesitamos para mantener la salud de la retina . Concretamente, para que sobrevivan células esenciales que nos permiten ver, si bien su función no se comprende completamente.

ESTUDIOS PROMETEDORES

Con estos mimbres, no son pocas las investigaciones que avalan el potencial terapéutico de la taurina contra la ceguera:

TÓMESE CON PRECAUCIÓN

La siguiente pregunta sería si la toma de suplementos de taurina es segura. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, su consumo no plantearía problemas de seguridad . No obstante, no se han realizado ensayos a largo plazo en humanos. Por eso, antes de tomarlos se debe consultar con un médico, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas.