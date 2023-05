Unzué lamenta el bloqueo de la Ley ELA, "pero merece la pena seguir"

El exportero y exentrenador Juan Carlos Unzué, que presentó este viernes su documental 'Unzué. El último equipo de Juancar' en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la casa de uno de sus antiguos clubes, lamentó que la Ley de ayuda a los afectados por la ELA continúe "bloqueada", pero recalcó que, a pesar de todos los problemas que sufren, "merece la pena seguir" luchando.

En un acto en la sala de prensa del estadio sevillista, con motivo del estreno de su película en la tarde de este viernes en más de cincuenta cines de España, Unzué, de de 56 años y a quien se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2020, afirmó que, "a pesar de todas las limitaciones de la ELA y de pensar que estamos solos, merece la pena sesguir viviendo y disfrutando".

El navarro, que, en su silla de ruedas, disfrutó el jueves del Sevilla-Espanyol en el estadio de Nervión y tiene previsto acudir este sábado a la final de Copa entre Osasuna, el club en el que se formó, y el Real Madrid en el de La Cartuja de Sevilla, agradeció el apoyo de la gente, pero lanzó un dardo reivindicativo a la clase política.

"Tenemos una Ley ELA bloqueada desde hace un año. ¿Qué razón puede haber cuando estaban todos de acuerdo? No entiendo que no lleguen esas ayudas. Siento que deberían ser estatales, pero tenemos un país que funciona por comunidades (autónomas). Galicia, desde enero, ofrece hasta 12.000 euros al año a los afectados. El mismo partido gobierna en Castilla y León, a 200 kilómetros, y dicen que no", lamentó.

Unzué recalcó que "estas cosas se tienen que saber porque es difícil de entender", pero auguró que "entre todos" lo van a conseguir y dijo que hasta ahora están "protestando de forma respetuosa", aunque no descarta que les "toque salir a la calle y que cuando sientan ese clamor, tengan que tomar la decisión".

Además de mostrarse eternamente agradecido al Sevilla, en el que jugó siete temporadas (1990-1997) y del que es su duodécimo 'Dorsal de Leyenda', por su apoyo y por hacerle sentir siempre que ésta es una de sus "casas", el pamplonés explicó sobre el documental con el que recabarán fondos para la lucha contra la ELA que en él "hay momentos duros y emotivos, pero deja un regusto y un poso positivo".

Según el exguardameta, tras verlo "sales con más ganas de vivir", y añadió que tenían "claro que no había que esconder nada" porque no hubieran contado "toda la realidad".

"Contamos lo que es la ELA con claridad y con humanidad. No solo se muestra mi ELA, sino que se suman siete compañeros más. Si solo nos hubiésemos centrado en mí, habríais visto una parte de la enfermedad. El equipo ha estado muchas horas con nosotros y son casi de la familia", resaltó.

Subrayó, además, que su enfermedad le ha ayudado a "saber qué es esencial y qué no para gastar el tiempo", aseguró que "siempre" ha intentado "aprovechar el aquí y el ahora", peero que en este momento tiene "muchos más motivos paa ello", pues la ELA le permite "percibir que el físico era parte" de su "vida, muy importante, pero no la única".

"Nunca habría pensado que podía ser feliz en una silla de ruedas. Lo esencial es pensar, sentir, emocionarte, comunicarte... Hay tecnología que nos permite comunicarnos hasta el último día", señaló Unzué.

El presidente del Sevilla, José Castro, en nombre del sevillismo, dedicó palabras de cariño y apoyo a su exportero, de quien dijo que es un ejemplo del lema del 'Nunca te rindas' de su club y lleva dándoles "una lección de casta y coraje durante años, un ejemplo de superación, de lucha, implicándose en numerosas iniciativas para dar visibilidad a esta enfermedad y fomentar la recaudación de fondos".

Por ello, invitó a los sevillistas a ver el documental para colaborar con Juan Carlos y su equipo: "Como presidente del Sevilla FC, lo único que te puedo decir es que ésta sigue siendo tu casa, que lo será siempre y que aquí tendrás a tu club cuantas veces quieras para dar la máxima visibilidad", afirmó.

"Unzué. El último equipo de Juancar" retrata el día a día del exguardameta navarro. Dirigida por Xavier Torres, Santi Padró y Jesús Muñoz, se proyectará este viernes en un pase especial en los cines del Nervión Plaza, centro comercial ubicado junto al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, al que asistirá su protagonista.

Por su parte, Xavi Torres, periodista deportivo en TV3 y director del documental, destacó que, cuando escuchó a Unzué en la rueda de prensa donde anunció su enfermedad, le propuso que "podía ayudarle" a través de la realización de una película, tras lo que han estado "dos años y medio rodando y montando", y se dio "cuenta de que esto tenía otro nivel" hasta "llegar al cine".

"Que nadie se crea que va a ir al cine a llorar. Vais a ver un proyecto vitalista como ninguno. Saldréis del cine queriendo vivir más de lo que queréis vivir ahora", aseveró.