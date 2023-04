Un ascensor doméstico novedoso y único

Las escaleras de nuestra casa pueden ser un gran obstáculo, especialmente cuando nos hacemos mayores. Impiden que nos desplacemos con comodidad y seguridad por las plantas de la vivienda, incluso, en ocasiones, dificultan el acceso al portal.

El peligro de las escaleras en casa

Las soluciones de accesibilidad, como los ascensores domésticos o las sillas salvaescaleras, juegan un papel fundamental para mejorar la calidad de vida en los hogares y recuperar la movilidad por toda la casa, evitando el peligro de sufrir una caída. Son una inversión en tranquilidad y confort, ya que nos permiten sentirnos más cómodos y seguros.

Sillas salvaescaleras: solución rápida y económica

Sin duda, uno de los productos estrella de Imcalift son las sillas salvaescaleras, que, en palabras de su director comercial, Rubén Cremallet, “son una solución práctica, confortable y muy económica, que puede instalarse en cualquier tipo de escalera, por compleja que sea”. Existen soluciones con precios para todos los bolsillos y además, actualmente cuentan con importantes ayudas.

Ascensor unifamiliar, una inversión rentable

Los ascensores domésticos son cada vez más populares. Han dejado de ser un lujo y ya podemos instalar en casa un elevador fabricado a medida, prácticamente en cualquier hueco, y a un precio asequible. Se trata de una inversión de futuro, ya que aumenta el valor de la vivienda y reporta beneficios de seguridad y confort que compensan con creces el desembolso inicial.

Innovador ascensor doméstico con obra mínima

Hasta ahora la instalación de un ascensor en casa suponía la realización de largas y costosas obras. Sin embargo, un nuevo modelo de ascensor ha revolucionado el sector. El elevador doméstico Stiltz, comercializado por Imcalift , puede instalarse prácticamente en cualquier estancia de la casa, ya que no necesita ni foso ni cerramiento. Su tecnología de doble raíl vertical autoportante no requiere fijarlo a ningún muro de carga. Cuenta con un motor eléctrico silencioso que va oculto en la parte superior de la cabina panorámica, por lo que el aparato ocupa el espacio mínimo. Además, se enchufa directamente en una toma de corriente estándar y no gasta más energía que una tostadora o un hervidor. Se trata de un elevador unifamiliar elegante, compacto y discreto, que destaca por su avanzada tecnología, su facilidad de uso y sus numerosos sistemas de seguridad. Sin duda una gran innovación que mejorará la calidad de vida de quien lo instale en su hogar.