"La mayoría de problemas de salud mental los provoca el trabajo", según un estudio sobre la desconexión digital

Recibir un email fuera el horario de trabajo o que los horarios de la jornada laboral de los teletrabajadores se desdibujen hasta invadir el tiempo de descanso son algunos de los factores que, desde el ámbito laboral, pueden poner en riesgo la salud mental y, por ello, deben ser contemplados como riesgos psicosociales bajo una perspectiva de prevención de riesgos laborales y ser "líneas rojas" en los convenios colectivos.

Así lo concluyen los autores del informe 'Salud mental, desconexión digital y teletrabajo', cuyo objetivo, según ha explicado el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y director del estudio, Adrián Todolí, es poner de relieve desde una perspectiva jurídica la necesidad de prevenir los problemas de salud mental en el entorno laboral antes de que se manifiesten: "Las cifras demuestran que la mayoría de problemas de salud mental vienen provocados por el trabajo, por su estrés, el exceso de carga y la falta de desconexión".

En el estudio, que se ha presentado este viernes en un acto en la sede de UGT-PV en València, han colaborado la Generalitat, Invassat, la Universitat de València y el sindicato. Lo han elaborado, además de Todolí, Ana Belén Muñoz y Ángela Martín-Pozuelo.

El director del informe ha advertido, en declaraciones a los medios, que la desconexión digital es fundamental si se quieren reducir riesgos como la depresión, el estrés o el 'burnout', problemas que "pueden provocar incluso ataques al corazón y otros accidentes médicos o de trabajo".

En su opinión, "en el futuro el teletrabajo puede ser una razón de aumento" de los problemas de salud mental, "precisamente por la falta de prevención de riesgos psicosociales y la falta de desconexión, el hecho de estar siempre conectado al ordenador".

En ese sentido, Todolí explica que, según otro informe elaborado por la UV y Labora, el 43% de los teletrabajadores dicen que esta modalidad de trabajo aumenta su soledad "y eso les provoca estrés y otros sentimientos, que no quiere decir que directamente vayan a implicar una depresión, pero aumentan este tipo de patologías que podrían acabar ahí.

En concreto, "el 40% de los teletrabajadores afirma que el hecho de teletrabajar aumenta su carga de trabajo". "Normalmente suele implicar que no está muy clara la frontera entre cuándo comienza el descanso y cuándo se continúa trabajando (...) Necesitamos poner el foco en la desconexión digital".

"LA LEY NO SE ESTÁ APLICANDO"

Así, el profesor de Derecho del Trabajo ha recordado que España cuenta con una ley sobre la desconexión digital desde 2008, mucho antes que la mayoría de países europeos, pero lamenta que "no está siendo eficaz" ni aplicándose porque "ninguna de las partes se la está tomando en serio".

"Es muy importante que la gente conozca que efectivamente existe el derecho a la desconexión digital" y que obedece a una razón: "Muchos estudios señalan que, en el teletrabajo, la falta de desconexión y descanso aumenta las patologías mentales". LÍNEAS ROJAS

Por todo ello, preguntado por las "líneas rojas" que debe contemplar un convenio colectivo, Todolí plantea que "lo principal sería garantizar que los correos electrónicos no lleguen cuando el empleado no está trabajado, delimitar muy bien, aunque sea en el teletrabajo, cuál es el horario".

"Cuando sabes que hay un correo electrónico ahí, esos ya te genera una necesidad de contestarlo. De hecho, aunque no contestes, solo saberlo ya hace que no descanses porque piensas en lo que te espera el lunes", ha expuesto. Por eso, cree que el trabajador debe tener derecho, no solo a no contestar, sino a que no le aparezca en sus dispositivos.

UN "GRAN RETO" PARA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Todolí ha reconocido que "el teletrabajo y la desconexión digital suponen un gran reto para la Inspección de Trabajo", ya que "es muy complejo controlar todo esto".

No obstante, ha planteado que en el pasado también fue muy complejo el control del trabajo en las plataformas digitales y se ha regulado. "Con el tiempo se buscará la manera para que la Inspección también controle, como es su papel, esta forma de trabajar".

ECOMENDACIONES

El informe establece una serie de recomendaciones para legisladores, sindicatos, empresas y los propios trabajadores.

Así, aboga por introducir de forma explícita y desarrollada la desconexión laboral en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; establecer criterios para determinar las circunstancias que podrían justificar la "re-conexión" extraordinaria de las personas en régimen de teletrabajo y reconocer la nulidad de las medidas que supongan la vulneración del derecho a la desconexión laboral.

En la presentación del informe, el secretario general de UGT, Ismael Sáez, ha sostenido que "tradicionalmente la salud laboral ha estado más relacionada a los aspectos físicos pero no psicosociales" y se ha extendido "como una especie de mantra fraudulento la idea de que una depresión es una cosa que cualquiera puede fingir".

Así, ha puesto en valor que el informe busca aproximarse a la realidad de los efectos sobre la salud mental del teletrabajo para que legisladores sean capaces de corregir la situación y los sindicatos la tengan en cuenta en la negociación colectiva.