El implante coclear, un 'milagro' auditivo al que solo acceden unos pocos

Solo una de cada diez personas con problemas de audición que podrían beneficiarse de un implante coclear tiene información sobre este dispositivo de alta tecnología que se coloca mediante una intervención quirúrgica para sustituir la función del oído interno dañado.

Según los datos facilitados este martes en el Congreso de los Diputados en la presentación del “Libro blanco sobre implantes cocleares en adultos y ancianos”, en España se estima que solo el 5,7% de los candidatos adultos acceden a este mecanismo que puede llegar a cambiar la vida de quienes lo llevan.

Estos dispositivos están cubiertos por la sanidad pública y suponen para las personas que los usan un cambio vital increíble, y se implantan a través de una cirugía que solo se propone en aquellos casos en los que el uso de audífonos ya no es suficiente para tener una conversación.

“Para los que somos sordos es volver otra vez a la vida”, ha explicado José Luis Iñiguez, implantado coclear, en una jornada en la que diversas organizaciones relacionadas con la sordera han presentado el Libro Blanco del Implante Coclear.

Tanto él como Mar Navarro, otra implantada, han explicado su experiencia con este tratamiento que a ella le ha permitido hacer una vida prácticamente normal y acabar con dinámicas de aislamiento o de dificultad en el ámbito personal y familiar.

El número de usuarios de este implante es mucho menor del que sería deseable: de las más de 267.000 personas con pérdida auditiva profunda, menos del 10% recibe información. Se estima que el número aproximado de personas que lo tienen en todo el mundo es de un millón, en Europa alrededor de 500.000 y en España en torno a 22.000.

Otro de los motivos que influyen en el uso limitado de los implantes cocleares son los insuficientes recursos públicos. Unos recursos que cuesta aumentar debido a los recortes sanitarios que hay en muchas comunidades autónomas, en las que existe una falta de homogeneidad en la aplicación de criterios para la selección de pacientes que deberían recibirlos.

Además, también hay quien no sabe o no acepta que tiene problemas de audición y ni siquiera pone remedio con el uso de audífonos, porque reconocer que uno no oye bien es estigmatizante y también un signo de vejez que una parte de la sociedad prefiere no aceptar.

En otras ocasiones la dificultad de poner remedio a los problemas auditivos pasa también por lo económico, porque cada audífono tiene un coste de 2.000 a 3.000 euros y en España, a diferencia de otros países europeos, los audífonos no están subvencionados.

Sin embargo, no poner remedio puede provocar depresión, soledad y aislamiento social, además de dificultades en el entorno laboral y educativo.

Los expertos Carlos Cenjor, presidente del Comité Científico de Gaes Médica; Manuel Bernal Sprekelsen, presidente de SEORL–CCC, José Luis Aedo, presidente de Fiapas, y Joan Zamora, presidente de la Federación AICE, han intervenido en este acto con motivo del Día Mundial del Implante Coclear que se celebra el 25 de febrero y que ha clausurado Joan Ruiz, presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.