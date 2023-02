El consumidor sostenible puede que sea nuestra madre o nuestra abuela (y hay tres razones para ello

También son ellas las que expresan en mayor proporción sentirse comprometidas, satisfechas y orgullosas con la sostenibilidad. En contraste, los mileniales, sobre todo los varones, dicen sentirse enfadados o disgustados cuando se les pregunta por la sostenibilidad.

ELLAS, CUIDADORAS

Hay varias razones para explicar por qué las mujeres sénior tiran de este carro. En primer lugar, la orientación al cuidado. El consumo sostenible es un trabajo de cuidado y las tareas de cuidado las suelen realizar en gran medida las mujeres, y más las de esa generación.

UN LEGADO AL MUNDO

La generatividad explica la generación de objetivos ligados al bien común, porque conlleva la conciencia de nutrir y acompañar a los que mañana serán adultos, y de mantener las instituciones y recursos que necesitan las siguientes generaciones para sobrevivir.

SOBREVIVIR A LA ESCASEZ

La última razón es la socialización. Esta generación sufrió tiempos de severa escasez o fue educada por padres que los vivieron. En este contexto, lo inteligente era extender la vida de los recursos –no era fácil reemplazarlos– y usar con moderación recursos que sabían escasos.

Estas prácticas fueron internalizadas desde la infancia, generando unos hábitos de austeridad que perduran hasta hoy. En contraste, los mileniales han vivido en tiempos de consumismo y sobreabundancia de recursos. Por más que sea la generación que ha crecido oyendo hablar de los problemas ambientales, sus hábitos de consumo están lejos de ser los más sostenibles.

Para la generación sénior, la adopción de estilos de vida sostenible es una extensión natural de otras prácticas que ya venían haciendo, o un recuperar prácticas que habían realizado u observado hacer en su juventud.

La asignatura pendiente ahora es que estas generaciones logren trasladar a las siguientes estas prácticas que, si bien suponen pequeños esfuerzos diarios, tienen un impacto muy importante en la salud del planeta.

Si ya sus hijos y nietos sacaron del trastero las máquinas de coser y las cajas de herramientas con el movimiento do it yourserlf , ¿por qué no intentar que vuelvan a la gestión tradicional de los recursos?