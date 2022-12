Así ayuda el deporte en la recuperación de trastornos mentales graves

Tan importante es su papel en nuestra sociedad que cuesta imaginarse el mundo actual sin actividades deportivas. Si además sufrimos ansiedad, depresión o estrés, la actividad física puede suponer un auténtico alivio y reducir considerablemente los síntomas.

ADIÓS AL AISLAMIENTO Y AL ESTIGMA SOCIAL

Quienes sufren este trastorno tienen una esperanza de vida entre 10 y 20 años inferior a la población general debido, entre otros aspectos, a una mayor tasa de sedentarismo, obesidad, tabaquismo, peores hábitos alimenticios, efectos secundarios de la medicación, etc. Esto suele llevar asociada una alta incidencia de problemas como diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. De ahí los beneficios fisiológicos que les genera el deporte.

Y no solo eso, esta alteración también se caracteriza por mayor aislamiento y dificultades de interrelación social, y el deporte es un buen vehículo para favorecer relaciones sociales.

Por si fuera poco, practicar deporte ayuda a reducir una barrera muy relevante hoy en día en la recuperación: el estigma social. A través del deporte se facilita un contacto directo y personal que contribuye a disminuir muchas creencias erróneas bastante extendidasen nuestra sociedad sobre las personas con trastorno mental grave. Por ejemplo, la tendencia a pensar que son más violentos que la población general, que no pueden llevar una vida autónoma o que su comportamiento es impredecible.

AUMENTA LA MOTIVACIÓN Y ALIVIA LOS SÍNTOMAS PSICÓTICOS

Asimismo, los beneficios del deporte se extienden a la sintomatología clínica. No solamente porque reduce la anhedonia (incapacidad de experimentar placer) o la falta de motivación. También frena síntomas asociados con comportamiento desorganizado, actividad delirante, alucinaciones, etc. Y esas mejoras, cómo no, contribuyen a un mejor funcionamiento social