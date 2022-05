Salud Qué es lo que deberíamos hacer (y no hacemos) para evitar morir antes de tiempo A un adulto, cualquier médico le haría estas cinco recomendaciones para una existencia longeva y saludable: No fumar ni beber alcohol, consumir fruta y verdura pero no comida basura y practicar ejercicio físico a diario. ¿Por qué nos las saltamos?

CERRAR