Emborracharse para divertirse: ¿hay alternativas?

Si hablamos de patrones de riesgo, el consumo episódico excesivo de alcohol que implica grandes cantidades (aproximadamente más de 5 UBs = 60 gr/cc de alcohol puro) en una sola ocasión o lapso breve (3 a 4 horas) ha recibido especial atención por su prevalencia y consecuencias entre los jóvenes.

MÁS DE LA MITAD DE LOS ADOLESCENTES

Por otra parte, la mitad de los niños o adolescentes que consumen realizan un consumo episódico de alcohol. El consumo episódico excesivo en esta etapa vital se asocia a un riesgo aumentado de lesiones, problemas legales, conductas de riesgo (sexo sin protección, conducción temeraria, peleas violentas, etc.), estados emocionales negativos (ansiedad, depresión, ideación suicida, etc.) y problemas escolares (bajo rendimiento, deserción, etc.).