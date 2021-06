Las personas mayores, más afectadas por el estrés térmico y la contaminación acústica

Actualizada 07/06/2021 a las 15:56

Las personas mayores se enfrentan a un mayor riesgo y vulnerabilidad a causa del estrés térmico y contaminación acústica, según una investigación lanzada por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).



Las investigadoras del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Ester Higueras y María Teresa Baquero, han desarrollado una toma de datos en el barrio de Arapiles con el objetivo de comprender la relación entre la percepción subjetiva de confort térmico y acústico de las personas mayores con las características personales contrastadas con las condiciones microclimáticas y acústicas y el uso del espacio público del barrio de estudio, según recoge la Universidad en un comunicado.



Otra de las metas a conseguir era identificar si la salud de las personas mayores estaba en riesgo por superar los umbrales máximos de ruido o estrés térmico establecidos por los organismos internacionales.



Los resultados del trabajo mostraron que la salud de los mayores podría estar en riesgo por las situaciones de estrés térmico y por los altos niveles de ruido ambiental que soportan en los espacios públicos de las ciudades como Madrid.



"Una de las principales aportaciones de este estudio ha sido el contraste entre la percepción subjetiva de los adultos mayores con las mediciones ambientales reales in situ, poniendo de manifiesto su vulnerabilidad al estrés térmico y a la contaminación acústica, como potencial riesgo para la salud", ha explicado María Teresa Baquero, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), y una de las autoras de este trabajo.



Así, según las investigadoras los resultados mostraron una relación significativa entre el estrés térmico y la temperatura del aire, la humedad relativa y el factor de nubosidad del cielo y demostraron que los mayores no son capaces de juzgar objetivamente su nivel de riesgo.

MAYOR RIESGO EN VERANO

El rango de confort térmico para los adultos mayores en los espacios públicos de Madrid varía según la época del año: en invierno (18,49-21,51 ºC); en primavera (15,88-21,92 ºC); verano (23,89-28,31 ºC) y en otoño (17,86-22,08 ºC), temperaturas que "distan mucho" de las que se encuentran en los espacios públicos analizados.



"Aunque las personas mayores percibían el ambiente térmico como confortable, según los índices PET y UTCI, alrededor del 73% de los entrevistados estaría en riesgo de estrés térmico en invierno y el 98,2% en verano", ha detallado Esther Higueras, otra de las autoras.



"Este es un hallazgo importante ya que significa que la salud de las personas mayores podría estar en riesgo por los efectos de las temperaturas extremas. Estarían predispuestos a enfermedades como la neumonía, el paro cardíaco, la deshidratación, la hipotermia y la hipertermia", ha continuado.



La situación no mejora cuando se observa el ruido, ya que los niveles medios de ruido medidos superaban el umbral máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y ponía en riesgo la salud de los mayores.



"A pesar de que los altos niveles de ruido superan los límites perjudiciales para la salud, la mayoría de los entrevistados afirmaron que perciben los niveles como agradables y no les molestaba el ruido registrado. Esto podría atribuirse a la pérdida de audición y sensibilidad, a la adaptación y a su expectativa. No obstante, el ruido es un factor estresante y como tal la exposición a él puede producir efectos auditivos y no auditivos en la salud, incluidos los efectos cardiovasculares, metabólicos y psicológicos", continúan las investigadoras.



El trabajo, cuyos resultados se han publicado en la revista 'Urban Climate', ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar políticas específicas de rediseño de los espacios públicos urbanos que respondan a las necesidades de este colectivo y seguir investigando sobre la vulnerabilidad de los residentes de mayor edad.



Las investigadores consideran que las conclusiones deben ser aplicadas para proponer el diseño de espacios tranquilos dentro de la ciudad, lo que se puede lograr mitigando la contaminación acústica y creando ambientes sonoros agradables. Además, han valorado que las ciudades deben encontrar estrategias de mitigación y adaptación para los escenarios de microclima extremo en los espacios públicos.



"Este trabajo presenta la primera aproximación a la búsqueda de espacios públicos más confortables, adaptándolos a las necesidades de las sociedades envejecidas, mejorando su calidad de vida y su salud ambiental en ciudades densamente pobladas como Madrid", han concluido.