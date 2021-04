Omega-3 o vitamina D pueden disminuir el riesgo de dar positivo en covid-19

Actualizada 20/04/2021 a las 09:57

Tomar multivitaminas, probióticos, omega-3 o suplementos de vitamina D puede disminuir el riesgo de dar positivo en SARS-CoV-2, el virus responsable de la covid-19, al menos entre las mujeres, publica este lunes la revista British Medical Journal Nutition Prevention & Health (BMJ, en inglés). En cambio, tomar suplementos de vitamina C, zinc o ajo no se asoció con un menor riesgo de dar positivo para el virus, de acuerdo con el estudio que aparece en esa publicación médica.



Desde el inicio de la pandemia en 2020, según los expertos del Imperial College de Londres, se puso énfasis en el beneficio de los suplementos para evitar y tratar la infección de la covid-19. En el Reino Unido, a raíz del primer confinamiento iniciado el 23 de marzo del año pasado, hubo un incremento significativo en las ventas de vitamina C y también de multivitaminas.



Los suplementos dietéticos pueden ayudar a mantener un sistema inmune saludable, pero se desconoce aún si suplementos específicos pueden estar asociados con un menor riesgo de contagio del virus de la covid.



Para establecer este posible vínculo, los investigadores del Imperial College de Londres recurrieron a los usuarios de la llamada aplicación COVID-19 Symptom Study para ver si los que tomaban suplementos eran menos propensos a dar positivo.



La aplicación fue lanzada en el Reino Unido, EE. UU. y Suecia en marzo de 2020 para tener datos sobre la evolución de la pandemia. En un principio, se registró la ubicación, la edad y los factores de riesgo sobre la salud de sus usuarios, pero después se les pidió que proporcionasen actualizaciones diarias acerca, por ejemplo, de síntomas, resultados de test de coronavirus o atención médica.



Para este estudio, los investigadores analizaron la información suministrada por 372.720 usuarios de la aplicación en el Reino Unido sobre el uso regular de suplementos dietéticos durante mayo, junio y julio de 2020 (primera ola de la pandemia), así como los resultados de cualquier prueba de coronavirus.



Entre mayo y julio, 175.652 usuarios del Reino Unido tomaron de manera regular suplementos dietéticos; 197.068 no lo hicieron. Alrededor de dos tercios (67%) eran mujeres. En total, 23.521 personas dieron positivo en el SARS-CoV-2 y 349.199 dieron negativo entre mayo y julio. Así, tomar probióticos, omega-3, multivitaminas o vitamina D se asoció con un menor riesgo de infección por SARS-CoV-2. No se observaron tales efectos entre aquellos que toman suplementos de vitamina C, zinc o ajo.



Cuando los investigadores analizaron específicamente el sexo, la edad y el peso, las asociaciones protectoras de probióticos, omega-3, multivitaminas y vitamina D se observaron sólo en mujeres de todas las edades y pesos, mientras que no se observaron asociaciones tan claras en los hombres.



A pesar de algunas diferencias, los mismos patrones generales se reflejaron tanto en EE. UU. como en Suecia. Aunque los efectos observados fueron modestos, fueron significativos, según los expertos.