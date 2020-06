Las dietas saludables previenen el cáncer de piel más frecuente

Actualizada 19/06/2020 a las 12:51

Investigadores de la Universidad de Navarra y la Universidad de Milán han relacionado el seguimiento de dietas saludables con un riesgo reducido de desarrollar "carcinoma basocelular", el tipo de cáncer de piel más frecuente, que se desarrolla en zonas del cuerpo expuestas al sol.

Los resultados de este estudio, en el que el grupo de expertos italianos y españoles investigó la adherencia de 22.496 personas a "tres patrones dietéticos de alta calidad", acaban de publicarse en la revista The American Journal of Clinical Nutrition, según ha indicado la Universidad de Navarra en un comunicado.

Los resultados de analizar los patrones mediterráneo, DASH (siglas en inglés de Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión) y pro-vegetariano, permitieron observar que aquellos que se encontraban en "los índices más altos de adhesión a la dieta mediterránea" tenían un 72 % de riesgo menor de cáncer de piel.

En el caso de la dieta DASH esta reducción fue del 68 %, mientras que no se encontró una asociación entre un patrón dietético pro-vegetariano y el riesgo de carcinoma basocelular.

La coordinadora del estudio y catedrática de Salud Pública en la Universidad de Navarra, Maira Bes-Rastrollo, apunta que esta reducción del riesgo parece estar relacionada con el "consumo de frutas y productos lácteos bajos en grasa, aunque también es posible que otros grupos de alimentos tengan efectos individuales".

Los participantes en la investigación completaron al inicio del estudio un cuestionario sobre sus hábitos alimentarios, estilos de vida y condiciones de salud, y proporcionaron ademas información sobre su historial de quemaduras solares y sus antecedentes familiares de cáncer de piel.

Esta información se actualizó cada dos años, de forma que, durante el período de observación, los expertos identificaron 101 nuevos casos de carcinoma basocelular y los compararon con 404 sujetos libres de enfermedad.

"Este es el primer estudio que investiga la asociación de diferentes patrones dietéticos saludables con el riesgo de carcinoma basocelular en una población cuyos antecedentes de exposición al sol y antecedentes familiares de cáncer de piel fueron documentados", explica el investigador italiano Alessandro Leone.

Aun así, los científicos advierten que se necesitan estudios confirmatorios antes de utilizar estos hallazgos para respaldar recomendaciones dietéticas específicas con el objetivo de prevenir el carcinoma de células basales.