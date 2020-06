El 80% de los navarros lleva sus bolsas o su carro cuando va a comprar

Actualizada 14/06/2020 a las 12:49

El 80% de los navarros lleva sus propias bolsas o su carro cuando va a hacer la compra, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Las mujeres llevan a cabo este hábito con mucha más frecuencia que los hombres -19 puntos más-. Por edades, quienes más lo practican son las personas de entre 46 y 65 años -un 86%-. Por zona de residencia, la proporción de los que llevan sus propias bolsas o carros es ligeramente mayor entre los vecinos de la comarca de Pamplona -82%- que entre los que viven en otras zonas de la Comunidad -77%-.

Irache ha opinado que estos datos "muestran claramente una sensibilización del consumidor navarro con su responsabilidad en el respeto al medio ambiente". No obstante, ha destacado que con la crisis del coronavirus el consumo de plástico "ha crecido notablemente", en torno a un 15% según organizaciones ecologistas.

A pesar de la situación actual, "sí parece que el consumidor tiene una mayor sensibilización sobre el impacto medioambiental de su actividad, en este caso en el gasto de bolsas de plástico de un solo uso". "No se trata de no usar plástico, sino de conocer sus características y su huella en el entorno para poder hacer un uso responsable de él", ha subrayado la asociación en una nota.

En opinión de Irache, "el impacto mediambiental nos debe llevar a una reflexión como consumidores para contribuir a una forma de vida más sostenible", por lo que ha abogado por "conocer alternativas al plástico en los diversos usos que le demos y que sean más sostenibles". Al respecto, ha indicado que "ya se están comercializando materiales de envase y distribución compostables o, cuando menos, con un menor impacto medioambiental que el plástico".

La asociación ha resaltado que en los datos de la encuesta ha podido incluir la Ley Foral de Residuos que "obliga desde julio de 2018 a que los comerciantes en Navarra cobren por cada bolsa de plástico no compostable".

Ha recordado, además, que el Gobierno de España acaba de aprobar un anteproyecto de Ley de Residuos que "prevé prohibir a partir del 3 de julio de 2021 la venta de bastoncillos de algodón no sanitarios, cubiertos, palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas de plástico".