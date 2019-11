El 81% de los adolescentes del mundo no realiza el ejercicio físico diario necesario

Actualizada 22/11/2019 a las 09:52

Por su escaso peso entre las asignaturas en la escuela, por su nulo encaje en los hábitos familiares o porque las preferencias de ocio personal están dominadas por unas pantallas que atan al sofá. Por distintas razones, los adolescentes del mundo no se mueven lo suficiente. Y a pesar de que la voz de alarma haya sido alzada en multitud de ocasiones por organismos nacionales e internacionales, los hábitos no mejoran. Es más, ya tienen cambiar mucho para que en el año 2030 se alcance el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para llevar una vida saludable. Eso es: una hora de ejercicio diaria. Esta es la conclusión a la que llega un estudio publicado en la revista médica The Lancet Child and Adolscent Health, realizado por los investigadores de la OMS, en el que son analizados los hábitos de 1,6 millones de niños de entre 11 y 17 años de 146 países de todo el mundo. La conclusión es nefasta: el 81% de los estudiantes no cumple con la recomendación de una hora de ejercicio diaria. Entre países, el porcentaje de población en esta franja de edad que adolece de suficiente actividad física varía del 71,7% al 92,7%. De ahí que la media arroje un dato tan malo. En el ranking que realizan los científicos de la OMS, España está entre los países donde el problema no es tan acusado. Está situada en el número 15, con un porcentaje de niños sedentarios del 79,1. Lejos queda de los países con peores resultados como Corea del Norte, Filipinas o Camboya.

Los datos esconden además otra realidad que preocupa a los expertos: el sedentarismo afecta a más niñas que niños. La media del 81%, si se tiene en cuenta el género, sale de un 85% de niñas que no se ejercitan lo suficiente cada día, frente un 78% de los niños. Existen diferencias entre países, pero pocas. La tónica es general. Además, la brecha ha crecido entre los años analizados en el estudio, de 2001 a 2016. Para los niños ha mejorado ligeramente la tasa de sedentarismo, mientras que en las niñas el dato se estanca. En 27 países de todos los analizados, el 90% o más de las niñas no alcanzaron niveles suficientes de actividad, mientras que este fue el caso de solo dos países para los niños. Los autores, ante estos porcentajes extremadamente altos, alertan de que puede quedar lastrada de las generaciones futuras y piden una "acción política urgente para aumentar la actividad física, particularmente para promover y retener la participación de las niñas en ella".

