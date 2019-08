Una cuarta parte de la población mundial está en riesgo de desarrollar tuberculosis, según un estudio

03/08/2019 a las 06:00

Un nuevo estudio del Hospital Universitario de Aarhus y la Universidad de Aarhus (Dinamarca) ha demostrado que alrededor de 1 de cada 4 personas en el mundo porta la bacteria de la tuberculosis en el cuerpo, 'Mycobacterium Tuberculosis', que afecta a más de 10 millones de personas cada año y mata hasta 2 millones, convirtiéndola en la más mortal de las enfermedades infecciosas.



Este trabajo, publicado en la revista 'European Respiratory Journal', ha revelado además que muchos están infectados con la bacteria de la tuberculosis sin tener enfermedad activa, lo que se denomina tuberculosis latente. Este número se ha calculado hasta ahora sobre la base de suposiciones sobre cuántos pacientes con tuberculosis activa pueden infectar, pero no ha habido una base empírica para estas suposiciones.



Por ello, estos investigadores han desarrollado un nuevo método para describir la presencia de infección de tuberculosis latente. Los investigadores han revisado 88 estudios científicos de 36 países diferentes, y sobre la base de esta evidencia epidemiológica han estimado una prevalencia también en aquellos países donde no hay estudios disponibles, además han calculado la prevalencia global total aproximada.



Esta investigación subraya que será "extremadamente difícil" eliminar la tuberculosis para 2035, que es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En cualquier caso, insisten en que este hito no puede alcanzarse "sin tratar la gran incidencia de tuberculosis latente, ya que todas las personas infectadas corren el riesgo de desarrollar la enfermedad activa de la tuberculosis más tarde en la vida", recuerda uno de los autores, Christian Wejse.



Anteriormente, se ha estimado que entre un tercio y un cuarto de la población mundial tienen tuberculosis latente, pero el nuevo estudio, que se basa en pruebas en 351.811 persona, indica que está entre un quinto y un cuarto, dependiendo del método de prueba utilizado. Por lo tanto, el estudio documenta una incidencia significativa de infección de tuberculosis en el mundo actual, aunque ligeramente inferior a lo que se pensaba anteriormente.

Selección DN+