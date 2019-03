El calcio en las arterias aumenta el riesgo inminente de un ataque cardiaco

Actualizada 18/03/2019 a las 09:23

Alrededor de seis millones de personas acuden a un departamento de urgencias cada año con dolor en el pecho, pero no todas están sufriendo un ataque cardiaco, y muchas de ellas ni siquiera están en riesgo o tienen un riesgo muy bajo de tener uno. Un estudio de investigación del Instituto Intermountain de Cuidados de la Salud del Corazón en Salt Lake City muestra que identificar la presencia o ausencia de calcio en la arteria coronaria (CAC, por sus siglas en inglés) de un paciente puede ayudar a determinar su riesgo futuro.



"A través de estos resultados, estamos viendo más claramente que la presencia de calcio en las arterias coronarias puede ayudarnos a predecir quién tiene más probabilidades de sufrir un evento cardiaco, no solo más adelante en la vida, sino también cuando los síntomas están presentes, en un futuro cercano y con suerte, intervenir médicamente a tiempo para detenerlo", dice Viet T. Le, investigadora principal e investigadora del Instituto Intermountain.



Los resultados del estudio se presentan en las Sesiones Científicas del Colegio Americano de Cardiología, que se celebran este sábado en Atlanta. Para el estudio, los científicos identificaron a 5.547 pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria que acudieron al Centro Médico Intermountain con dolor en el pecho entre abril de 2013 y junio de 2016.



Estos pacientes habían sido sometidos a tomografías PET/TC para evaluar la isquemia, una interrupción del flujo sanguíneo normal a través de las arterias del corazón hacia los tejidos musculares del corazón. Esta exploración también busca la presencia de CAC, que son depósitos de calcio en las paredes de las arterias del corazón, lo que indica arterosclerosis o placa, el sello de la enfermedad cardiaca. Luego, los autores examinaron los resultados médicos de los pacientes durante los siguientes cuatro años.



Los científicos encontraron que los pacientes cuyas exploraciones revelaron CAC tenían un mayor riesgo de sufrir un evento cardiaco dentro de los 90 días, en comparación con los pacientes cuyo PET/TC mostró que no tenían CAC. Los expertos también detectaron que los pacientes con CAC eran más propensos en los años siguientes a sufrir enfermedad coronaria obstructiva de alto grado, cirugía de revascularización y/u otros eventos cardiacos adversos mayores que los pacientes que no tenían calcio en la arteria coronaria.



DOS UTILIDADES DE LOS HALLAZGOS

Los hallazgos se pueden utilizar de dos maneras diferentes, según Le. En primer lugar, las pruebas de CAC pueden ayudar a los servicios de urgencias a identificar rápidamente a los pacientes con dolor torácico, pero que no tienen problemas agudos por estar en riesgo de un evento cardiaco futuro de aquellos que pueden tener síntomas no relacionados con el corazón y a los que se les debe realizar un seguimiento para identificar la verdadera fuente del dolor en el pecho. Estas exploraciones de CAC no son invasivas, usan solo la misma radiación que una mamografía y son relativamente baratas, especialmente en comparación con las pruebas de esfuerzo de PET/CT, dice Le.



En segundo lugar, el CAC no es fácil de identificar visualmente a niveles bajos o moderados en las arterias sin una exploración formal. Revisar a los pacientes que no se encuentran activamente experimentando un evento cardiaco pero que tienen síntomas sospechosos cuando acuden al servicio de urgencias puede ayudar a los médicos a identificar quién está en riesgo de un evento futuro. Esto permite la iniciación temprana de cambios en el estilo de vida para reducir el riesgo en aquellos que tienen CAC para evitar eventos futuros.



Se necesitan estudios futuros para demostrar si una primera estrategia de CAC en estos pacientes sintomáticos identificará mejor a aquellos que deberían someterse a más pruebas de estrés, así como a mejorar la educación del paciente y la implementación temprana de estrategias de reducción de riesgo.

