El cambio climático abre el Ártico a inversiones que podrían amenazar su sistema

El cambio climático ha abierto el Ártico a inversiones y rutas marítimas que podrían amenazar su biodiversidad y la economía local según se desprende del nuevo informe de WWF, 'Getting it right in a new ocean', publicado este lunes 26 de noviembre.



WWF advierte de que los científicos predicen para 2040 que la mayor parte del océano Ártico durante el verano estará sin hielo. En este sentido, este estudio ha explicado cómo se pueden desarrollar los recursos oceánicos del Ártico y las economías para garantizar a largo plazo la rentabilidad y salud ecosistémica para la región y el planeta. Además, la ONG asegura que un "nuevo océano" está emergiendo a medida que el hielo del Ártico se derrite por el cambio climático, una situación que impactará "profundamente" sobre la biodiversidad y las comunidades de la región. Asimismo, el océano Ártico y sus costas son el hogar de 34 especies de mamíferos marinos, 633 especies de peces y cuatro millones de personas, incluyendo a pueblos indígenas y comunidades.



Así, se estima que se podrían invertir hasta un billón de dólares en el Ártico para los próximos 15 años. Hasta ahora, la cartera de inversiones se centra en sectores como la minería, el petróleo, el gas o la pesca, así como el procesamiento de recursos. Pero a medida que el hielo en el océano Ártico central se retrae, la navegación y el turismo "estarán listos" para convertirse en sectores claves. Por ejemplo, en los últimos diez años, la ONG asegura que el turismo en Islandia ha aumentado un 400%. Asimismo, este "nuevo océano" abriría una nueva ruta marítima que, se estima, acortaría los tiempos de viaje en un 30%.



Este desarrollo económico podría intensificar muchos de los impactos negativos sobre la región a menos que se tomen decisiones claras con antelación para establecer un camino sostenible, ha alertado el nuevo informe de WWF publicado en el marco de la primera Conferencia Mundial sobre Economía Azul Sostenible, organizada por los gobiernos de Kenia, Canadá y Japón en Nairobi. "El cambio climático está haciendo el Ártico más accesible que nunca. Pero el océano Ártico sigue siendo un lugar remoto y arriesgado para hacer negocios. Partiendo de una premisa de sostenibilidad antes de que comience el desarrollo masivo, podemos prevenir los impactos más negativos en este ecosistema altamente vulnerable", ha afirmado el director del Programa para la sostenibilidad del Ártico, Simon Walmsley.



Así, entiende que las costas vulnerables del Ártico y sus especies marinas como peces, focas y ballenas entrarán cada vez más en conflicto con las actividades industriales-como el transporte marítimo y la exploración sísmica- y pueden verse perjudicadas por especies invasoras, ruido submarino y derrames de petróleo si no se adoptan políticas adecuadas.

LLAMAMIENTO A LA SOSTENIBILIDAD

El informe también hace un llamamiento a los inversores, empresas, gobiernos y comunidades árticas para que consideren los impactos de sus actividades y aseguren que la sostenibilidad sea el principio rector para la toma de decisiones mediante el uso de la gestión basada en los ecosistemas y los principios de economías azules sostenibles. Por ello, esta investigación busca orientar a los gobiernos y las empresas sobre cómo se puede lograr la sostenibilidad en este momento crucial para el Ártico.



Asimismo, esta publicación subraya la importancia de garantizar que cualquier desarrollo futuro promueva un Ártico saludable y biodiverso que beneficie a toda la vida en la región. El informe apunta como propuesta la creación de una red pan-ártica de áreas marinas protegidas para permitir que las especies se adapten y sean resilientes frente al cambio climático. "Instamos a los gobiernos, inversionistas y líderes de la industria a comprometerse a aplicar los Principios de WWF para una Economía Azul Sostenible y los Principios de Finanzas de la Economía Azul a la hora de tomar decisiones sobre inversiones en el Ártico. Los pueblos indígenas y comunidades del Ártico serán los más directamente afectados por las consecuencias derivadas de las decisiones que se tomen sobre el desarrollo y deben ser socios en todos los procesos de toma de decisiones", ha explicado el especialista, líder del Programa de Océanos de WWF, John Tanzer.

